Bordesholm : Nach der Weihnachtsfeier gab es Gerangel um das Taxi

von Susanne Otto

19.Nov.2017

Bordesholm | In einem Restaurant in Bordesholm feierten am Wochenende zeitgleich zwei Firmen unabhängig voneinander ihre Weihnachtsfeier. Gegen 1.40 Uhr wurde ein Großraumtaxi zum Veranstaltungsort bestellt. Beteiligte beider Feiern konnten sich nicht einigen, wer das Taxi bestellt habe, beziehungsweise für welche Gäste das eingetroffene Taxi nun sei. Es kam zu einem Gerangel zwischen den wartenden Personen. Dabei fiel eine Frau zu Boden. Ein Mann wollte eingreifen, erhielt aber von dem Schubser eine Kopfnuss. Anschließend flüchtete dieser. Er konnte jedoch von der Polizei ermittelt werden. Der vorläufigen Festnahme versuchte er sich zu widersetzen. Nun muss sich der Schubser, der die Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen musste, wegen diverser Straftaten verantworten.