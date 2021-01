Schaustellerfamilie aus Neumünster : Nach der Knochenmarkspende geht es Wesley endlich besser

Der erst zehn Monate alte Junge viel hinter sich – und noch einen langen Genesungsprozess vor sich.

Avatar_shz von Doris Ambrosius

10. Januar 2021, 14:27 Uhr

Nach der Knochenmarktransplantation Anfang November 2020, geht es Wesley, dem kleinen Sohn der Neumünsteraner Schaustellerfamilie Lange, endlich etwas besser. Doch kurz vor Weihnachten sah es noch nicht so gut aus, denn der gerade erst zehn Monate alte Junge bekam plötzlich über 39 Grad Celsius Fieber. „Das war ein schlechtes Zeichen und hätte auf lebensgefährliche Komplikationen hinweisen können. Aber innerlich war ich mir sicher, dass es etwas anderes ist“, sagt Mutter Angelina Lange.

Corona machte die Situation schwerer

Letztlich behielt sie Recht und nach erfolgreicher Antibiotika-Behandlung durfte die Familie nach langem Krankenhausaufenthalt tatsächlich Weihnachten und Silvester gemeinsam zu Hause verbringen. Besonders belastet hatte sie ein dreiwöchiges Besuchsverbot des Vaters Wolfgang im Krankenhaus wegen der Corona-Pandemie. „Das war schwer auszuhalten“, sagt Angelina Lange. „Aber auch das haben wir überstanden und sind nun endlich alle zu Hause.“

Alles steril halten

Aber wie sieht so ein Zu-Hause-Sein aktuell aus? Wesleys Immunsystem ist noch heruntergefahren. „Alles muss steril gehalten werden“, berichtet seine Mutter. Die Eltern wechseln sich ab, während einer alles desinfiziert, kümmert sich der Andere ums Baby. Wer draußen unterwegs war, muss sich komplett umziehen und desinfizieren. Entsprechend viel Wäsche sei zu waschen.

Wesley wurde vergangenen März mit einem Gendefekt geboren, der seltenen Stoffwechselkrankheit MPS1 – sein Körper konnte ein lebenswichtiges Enzym nicht herstellen. „Wir sind so froh, dass der Defekt so frühzeitig erkannt wurde, bevor es zu spät gewesen wäre“, erklärt Vater Wolfgang Lange. Viele Monate lang wurde ein Stammzellenspender über die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) gesucht. Im Herbst kam dann die rettende Nachricht, dass ein Spender gefunden sei, der bereit für eine Knochenmarkspende ist. Eine Blutstammzellenspende allein sei nicht ausreichend, hatten die Eltern bei einer Beratung im Krankenhaus erfahren.

Harte Chemo

Eine Woche vor der Transplantation musste Wesleys eigenes Knochenmark durch eine Chemotherapie zerstört werden. „Ja, ein großes Risiko, und klar war es schlimm“, sagt die Mutter. „Natürlich hat er auch gelitten. Unser Sohn war trotzallem meistens gut drauf und hat viel gelacht, und uns damit ganz viel Kraft gegeben. Wir hatten einfach ganz großes Glück mit allem.“ So gut sie konnte, habe sie die „Wasch-Chemo“ durchgeführt. Um mögliche Hautverbrennungen durch die Chemotherapie so gering wie möglich zu halten, habe sie ihren Sohn mehrfach täglich gebadet, gewaschen und abgerubbelt, berichtet Angelina Lange. „Ich habe gelernt, richtig hart und allem hinterher zu sein“, sagt sie, „und trotzdem ist da immer Angst, etwas falsch zu machen.“

Die Knochenmarkspende ist überwiegend wichtig für die Entwicklung der Organe und des Gehirn von Wesley. Für den restlichen Körper muss der Junge weiterhin zweimal in der Wochen ins Krankenhaus, um Medikamente zu bekommen. Ab Tag 100 nach der Transplantation reduziere sich dies wenigstens auf nur noch einmal in der Woche – doch für mindestens noch zwei Jahre lang.

„Sobald sein Immunsystem langsam hochgefahren werden darf, wird sich unser Leben nach und nach ein wenig normalisieren“, freut sich die Mutter auf bessere Zeiten in der Zukunft, „Wesley macht das alles so toll, darüber sind wir unendlich glücklich. Wir danken seinem Spender so sehr und hoffen, ihn in zwei Jahren kennenlernen zu dürfen.“