Neumünster : Nabu droht mit Anzeige gegen anonymen Öko-Aktivisten

Die Stadt lässt weitere illegale Werbetafel aus dem Naturschutzgebiet entfernen. Der Naturschutzbund wehrt sich gegen Missbrauch seines Logos.

von Jens Bluhm

21. Juni 2019, 15:02 Uhr

Will da jemand den Nabu ärgern? Keine 24 Stunden nachdem das dubiose Schild, das in der Schwaleniederung in Faldera – unautorisiert – für einen Amphiebenteich wirbt, auf Betreiben von Stadt und Naturschutzbund (Nabu) entfernt wurde, ist es wieder da.

Genauer gesagt, es war gar nicht weg. Zwar hatten Vertreter von Nabu und Stadt am Donnerstag nach einer gemeinsamen Inspektion in der Schwaleniederung vermeldet, dass ein dort offenbar illegal aufgestelltes Schild nahe der Wittorfer Burg wieder verschwunden ist – dann aber eine weitere ähnliche Werbetafel in der Verlängerung der Flensburger Straße übersehen. „Auch dieses Schild soll verschwinden“, kündigte Matthias Trauzold von der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt am Freitagvormittag an – und meldete bis zum Mittag Vollzug: „Jeder kann für seine Meinung werben, aber nicht große Werbetafeln in geschützten Bereichen aufstellen!“

Besonders Dr. Björn-Henning Rickert, Vorsitzender des Nabu Neumünster, hatte sich über die Schilder geärgert: Auf den Tafeln wirbt ein bislang anonymer Öko-Aktivist dafür, in den Feuchtwiesen der Schwale einen Amphibienteich anzulegen. Etwas dilettantisch, aber gezielt wird dabei der Eindruck erweckt, der Naturschutzbund stehe hinter dieser Forderung.

Das ist allerdings nicht der Fall: Es mache keinen Sinn, ein gesundes, gewachsenes Biotop (Feuchtwiesen) durch ein anderes (Amphibienteich) zu ersetzen, argumentierte Rickert. Eine Einschätzung, die man bei der Naturschutzbehörde teilt, wie Matthias Trauzold unterstreicht.

Für den Fall, dass erneut nicht-autorisierte Werbeschilder unter dem Logo des Nabu auftauchen, behält sich der Nabu jetzt rechtliche Schritte vor.