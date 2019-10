Trappenkamp : Mutter und Baby werden vermisst

Die 23-jährige Nadine Kutschwalski und ihre acht Monate alte Tochter wurden zuletzt am Donnerstag gesehen.

11. Oktober 2019, 14:45 Uhr

Trappenkamp | Die Polizei sucht die 23-jährige Nadine Kutschwalski und ihre acht Monate alte Tochter Mia Sophie aus Trappenkamp. Mutter und Kind wurden am Donnerstag gegen 16 Uhr zuletzt gesehen und sind seitdem vermisst. Die beiden wohnen in einer Hilfseinrichtung an der Danziger Straße in Trappenkamp. Aufgrund des unbekannten Aufenthaltes kann die Polizei eine Gefährung des Kindeswohles nicht ausgeschließen.

Nadine Kutschwalkski ist schlank und hat aktuell dunkelblonde bis braunrötliche Haare. Zu ihrer Bekleidung ist nichts bekannt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer die junge Mutter und ihr Baby gesehen hat oder Hinweise auf deren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend an den Polizeinotruf 110 oder eine andere Polizeidienststelle zu wenden.

