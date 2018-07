Bordesholm : Mutter stirbt bei Unfall auf der Autobahn

Vater und zwei Kinder sind schwer verletzt. Zwei Rettungshubschrauber landen auf der A 7.

von Susanne Otto

24. Juli 2018, 20:26 Uhr

Bordesholm | Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich heute Abend auf der Autobahn 7 kurz hinter der Abfahrt Bordesholm. Dabei kam eine 51-jährige Frau ums Leben. Die Autobahn ist in Richtung Norden zurzeit noch gesperrt.

Gegen 17.40 Uhr war der Pkw etwa zwei Kilometer hinter Bordesholm auf dem rechten Fahrstreifen auf einen Lastkraftwagen aufgefahren. Der Pkw überschlug sich mehrfach und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

In dem Wagen saß eine Familie mit Mutter, Vater und zwei Kindern. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Der 54-jährige Mann und die beiden Kinder im Alter von 17 und 14 Jahren wurden schwer verletzt und kamen in Krankenhäuser. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.