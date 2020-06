Mund-Nasen-Bedeckungen : Muslima nähen für die Konfirmation in Boostedt

Bewohner der Landesunterkunft für Flüchtlinge übergaben 100 selbst genähte Masken.

18. Juni 2020, 16:55 Uhr

Eine Geste der Unterstützung hinweg über religiöse und kulturelle Unterschiede zeigten jetzt Bewohner der Landesunterkunft für Flüchtlinge in Boostedt. Vor der evangelischen Bartholomäuskirche überreichten die Muslima Ayda Rekaby aus dem Irak und Farzana Khaligi aus Afghanistan sowie der irakische Christ Omar Abdullatif Alsamirrai 100 selbstgenähte Masken

an Kerstin Todt, Vorsitzende des Kirchengemeinderats in Boostedt.

Die Masken werden zu den Konfirmationen vor dem Betreten der Kirche an die Besucher verteilt. „Das freut uns und hilft uns dabei, sicherzustellen, dass die Gäste in die Kirche dürfen. Es kann ja vorkommen, dass jemand eine Maske vergessen hat“, sagte Kerstin Todt dankend. Die drei Asylsuchenden wussten, dass die Masken, die sie nähten, für wichtige christliche Feiern gedacht sind, wie Janine Hammerich vom Deutschen Roten Kreuz der Landesunterkunft erklärte: „Das war kein Problem, sie haben es gerne gemacht.“

Die Konfirmationen in Boostedt sind gestückelt auf viele Termine, bei denen jeweils nur zwei Jugendliche konfirmiert werden. In der Kirche müssen Masken getragen werden und es dürfen sich wegen des Abstandsgebots nicht mehr als 50 Menschen darin aufhalten.