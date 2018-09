Boostedt : Musikerinnen geehrt

Mädchen-Musikzug Neumünster spielte in Boostedt.

von shz.de

10. September 2018, 18:08 Uhr

Wenn der Mädchen-Musikzug Neumünster auftritt, ist gute Laune und Herzlichkeit garantiert. Am Sonntag gaben die Blechbläserinnen unter der Leitung von Hans-Georg Wolos in der Trauerhalle am Dannbarg in Boostedt ihr Herbstkonzert und erfreuten die 100 Besucher mit einem erfrischenden Reigen beliebter Hits.

Besonders aufregend für die Mädchen waren die Ehrungen: Für 100 Einsätze wurden Johanna Linke (Trompete) und Mia Tornau (Saxofon) geehrt. Dreihundert Auftritte hat jetzt Tjorven Liebig (Schlagzeug) absolviert und Chantal Hoops war mit ihrer Tuba 350 Male unterwegs. Für 450 Einsätze bekam Lara Omland (Querflöte) die Ehrennadel und Lena Catharina Wolos wurde für 550

Einsätze an der Trompete geehrt.