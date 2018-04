Neumünster : Musik und Moneten

400 Zuhörer genießen das Akkordeon-Orchester mit Jenny Viola Offen und spenden für das Feriendorf.

von Alexandra Bury

30. April 2018, 12:28 Uhr

Neumünster | Doppelter Genuss beim Benefiz-Konzert des Rotary Clubs Neumünster: Beim Akkordeonkonzert gab es nicht nur feine Musik, sondern auch noch eine spannende Auktion zu Gunsten des Kinderferiendorfes. 400 Besucher konnten sich am Freitagabend den abwechslungsreichen Klängen des Akkordeon-Orchesters Neumünster unter der Leitung von Norman Röhl im Festsaal der Stadthalle hingeben. Mit ihrem Eintritt von rund 20 Euro unterstützen die Besucher die Renovierung des Kinderferiendorfes.

„Das 1961 eingeweihte Feriendorf liegt den Neumünsteranern am Herzen. Wir befinden uns auf der Zielgeraden“, erklärte Rotary-Präsident Bernd Ickert. 200 000 Euro wollen die städtischen Serviceclubs für die Sanierung zusammenbekommen. Das Orchester spielte für den guten Zweck, und auch die Gastsängerin Jenny Viola Offen sowie die Gastmusiker am Marimbaphon und dem Schlagwerk schlossen sich dem Benefiz an. Ebenfalls kostenlos war die Saalnutzung. Nach dem beeindruckenden Repertoire und dem spielend leichten Wechsel etwa zwischen klaustrophobischen Klängen der Filmmusik „Das Boot“ und einem leidenschaftlichen Tango machten die Musiker eine Pause, und Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras betätigte sich als Auktionator. Zum Gebot standen zwei Fußball-Trikots, die der in Boostedt lebende Fußballtrainer und Ex-Profi-Spieler Horst Hrubesch organisiert hatte. Im Bieterkampf setzte sich die Boostedterin Sabine Grunow durch und nahm das von Sami Khedira signierte Trikot mit der Nummer sechs für 300 Euro mit nach Hause. „Ich hab mich spontan zum Mitbieten entschlossen. Das T-Shirt ist für meinen Bruder, der am Sonntag Geburtstag hat“, erklärte sie. Satte 580 Euro gab es für das Trikot, auf dem alle Spieler der Nationalelf unterschrieben haben. Besucherin Monika Lange hat nicht mitgeboten, denn sie war wegen des Konzerts da. „Ich nutze jede Möglichkeit, das Akkordeon-Orchester zu hören, denn die sind ganz großartig“, meinte sie.