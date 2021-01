Trotz Corona : Museum Tuch + Technik in Neumünster schreibt eine schwarze Null

Die Einrichtung am Kleinflecken baut ihr Digitalangebot und Projekte für Menschen mit Handicap aus.

15. Januar 2021, 17:54 Uhr

Die wichtigsten Worte stehen in der zweiten Zeile der Programmvorschau: „Änderungen vorbehalten“. Das machte Astrid Frevert, Chefin des Museums Tuch + Technik, am Freitagvormittag bei der Vorstellung des Jahresprogramms deutlich. „Wir haben noch nie so oft umplanen und neu konzipieren müssen wie im vergangenen Jahr“, sagte sie. Trotz aller Unwägbarkeiten: Rein finanziell rechnet die Direktorin am Ende von 2020 mit einer schwarzen Null für die Einrichtung am Kleinflecken.

Wurde 2019 noch fast die 20.000-Marke bei den Besuchern erreicht, so schauten sich in den wenigen Monaten der regulären Öffnung im vergangenen Jahr gerade einmal 5.000 die Ausstellungen an. Die Einnahmen für Eintrittsgelder und Workshops sanken laut Frevert um zwanzig- bis zweiundzwanzigtausend Euro. Der Shop konnte bis kurz vor Weihnachten geöffnet bleiben, daher fielen hier die Einbußen etwas geringer ins Gewicht. Durch weniger Werbung und Kürzungen bei weiteren Ausgaben habe das Minus in etwa aber auch eingespart werden können, sagte sie. „Das ist ein Erfolg.“

Die Stimmung im Team sei weiterhin den Umständen entsprechend gut, stellte Frevert fest: „Unsere Kernaufgaben mit Sammeln, Bewahren und Forschen gehen ja trotzdem weiter, nur eben nicht öffentlich.“ Sie wünsche sich aber, dass die Politik Kultur künftig stärker als wichtig für die Menschen erachtet und das auch bei den Corona-Maßnahmen berücksichtigt.

Auch wenn das Museum nun schon wieder seit über vier Wochen ohne Publikum dasteht, laufen weitere Projekte auf Hochtouren. In der Ausstellung „Achtung Hochspannung“ ist ein Filmemacher von Dataport aus Kiel dabei, einen virtuellen Rundgang zu drehen. „Der wird voraussichtlich Ende Januar oder Anfang Februar auf unserer Homepage und auf unserem Youtube-Kanal zu sehen sein“, erklärte Museumspädagogin Verena Manske. Überhaupt soll die Digitalisierung weiter ausgebaut werden. „Es gibt gesicherte Erhebungen darüber, dass wir dadurch neue Zielgruppen erreichen, die nach einem virtuellen Besuch auch tatsächlich zu uns ins Museum kommen“, berichtete sie.

Ein weiteres Projekt ist die geplante „Web-App“ für Besucher mit kognitiven Beeinträchtigungen. Sie sollen – wenn wieder geöffnet ist – mit eigenen Geräten ausgestattet durch die Ausstellungen geführt werden können. „In den Geräten sind dann zum Beispiel Texte in leichter Sprache oder Audio-Beschreibung hinterlegt“, erklärte Verena Manke.

Und dann sind da ja noch die Veranstaltungen oder Veranstaltungsblöcke. Insgesamt sieben sind dieses Jahr geplant – vorausgesetzt die Corona-Pandemie lässt es zu. Dazu zählen neben den laufenden Ausstellungen „Achtung Hochspannung“, die bis zum 18. April verlängert wurde, und „Verborgene Schätze“ drei weitere Höhepunkte. So sollen vom 30. April bis 30. Mai neben aktuellen Fotografien zum Lockdown von Monika Krebs auch die Ergebnisse eines Aufrufs an die Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein zur künstlerischen Auseinandersetzung mit der Corona-Pandemie präsentiert werden, die zuvor ausschließlich im Internet zu sehen waren.

Auf Initiative von Stadtrat Thorsten Kubiak ist im Anschluss die Playmobil-Koryphäe Oliver Schaffer in der Stadt und zeigt vom 18. Juni bis 10. Oktober unter dem Titel „Von Mönchen, Tuchmachern und Märchenhelden“ eine einzigartige Sonderschau mit stadthistorischem Bezug aus tausenden Playmobil-Figuren.

Schließlich präsentiert der frühere Museumsleiter Prof. Heinz Spielmann ab dem 12. November aus seiner umfangreichen Sammlung afrikanischer Textilien eine Auswahl von rund 80 Textilien, darunter afrikanische Festgewänder oder Berber-Tücher aus Djerba. „Und wir hoffen, dass es wieder einen Webermarkt geben kann“, so Astrid Frevert. Der ist für den 16. und 17. Oktober geplant – Änderungen vorbehalten.