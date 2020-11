Speedway vor den Toren von Neumünster : MSC Brokstedt blickt auf das schwierigste Jahr seiner Geschichte zurück

Corona hinterlässt beim Motorsportclub deutliche Spuren. Nachwuchsfahrer sorgen für Glanzlichter.

02. November 2020, 16:44 Uhr

Die Speedway-Saison im Norden ist beendet. Für den MSC Brokstedt bleibt das Jahr 2020 als das schwierigste in der nunmehr 37-jährigen Vereinsgeschichte in Erinnerung. Bereits im März fielen sämtliche Planungen innerhalb des Motorsportclubs aus dem Kreis Steinburg den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zum Opfer. Spätestens als der Deutsche Motorsport Bund (DMSB) die Austragung der Speedway-Bundesliga für das laufende Sportjahr aussetzte, ging es in Brokstedt in erster Linie darum, den Club am Leben zu halten.

„Ohne Einnahmen aus unseren Veranstaltungen wurden wir vor große Herausforderungen gestellt“, resümierte der 2. Vorsitzende des MSC, Michael Schubert. Als es ab Ende Mai zu ersten Lockerungen in Schleswig-Holstein kam, keimte in den Reihen der Motorsportler die erste Hoffnungen auf, zumindest den Trainingsbetrieb, wenn auch unter sehr drastischen Auflagen, wieder aufzunehmen. Schubert sagte rückblickend: „Im Sommer hatten wir eigentlich nicht mehr daran geglaubt, dass unsere Clubsportler noch zu Renneinsätzen in Deutschland kommen.“ Anders sah es zu diesem Zeitpunkt im benachbarten Dänemark aus, wo zumindest im Nachwuchsbereich Rennen stattfanden. Diesen Umstand machte sich aus den Reihen des MSC der Nachwuchsfahrer Niklas Barger zu Nutze. Er startete in der Klasse Junior A PW 50 (sechs bis elf Jahre bei 50 Kubikzentimeter Hubraum) für den Speedwayclub im dänischen Skaerbek. Der Neunjährige erzielte dabei in seiner erst zweiten aktiven Saison einige beachtenswerte Erfolge. Als gegen Ende der eigentlichen Saison in Deutschland doch noch einige Rennen für den Nachwuchs im Bereich der Norddeutschen Bahnmeisterschaft (NBM) organisiert wurden, setzte sich der gemeinsame Sohn des ehemaligen dänischen Speedway-Profis Henning Barger und der langjährigen Team-Managerin der Brokstedter Bundesligamannschaft, Sabrina Harms, auch in seiner Heimat durchaus erfolgreich in Szene. In vier Rennen der NBM katapultierte er sich mit vier Siegen und insgesamt 32 Punkten unangefochten an die Spitze der Endabrechnung.

Ähnlich erfolgreich agierte mit Birger Jähn ein zweiter „Nachwuchs-Wikinger“ in der NBM. In der Klasse U 21 Speedway (500 Kubikzentimeter) setzte sich Jähn mit einer Gesamtpunktzahl von 21 gegen die Konkurrenz durch.

Beim MSC Brokstedt heißt es bereits jetzt, mit den Planungen für das kommende Jahr zu beginnen. Dabei wollen die Verantwortlichen zwei verschiedene Szenarien – mit und ohne verschärfte Corona-Maßnahmen – in die Planungen mit einbeziehen. Ob es 2021 auf dem Holsteinring wieder einen regulären Rennbetrieb geben wird, steht dabei nicht in MSC-Macht, sondern wird auch weiterhin durch die Landesverordnung zu den getroffenen Corona-Maßnahmen bestimmt.

Endstand NBM Junior A PW 50: 1. Niklas Barger (MSC Brokstedt, 32 Punkte), 2. Johannes Ebel (MC Ludwigslust, 28 Punkte), 3. Benne Kruse (MC Mecklenburgring Parchim, 20 Punkte).

Endstand NBM U 21 Speedway: 1. Birger Jähn (MSC Brokstedt, 21 Punkte), 2. Jeffrey Sijbesma (MSC Moorwinkelsdamm, 19 Punkte), 3. Manuel Rau (MC Post Leipzig, 12 Punkte).