Neumünster : Morgens trafen sie sich am Bahnhof – dann hat es gefunkt

Weil eine Freundin sie verkuppeln wollte und er hartnäckig war, wurden Brunhilde und Uwe Kröger ein Paar – und feiern heute goldenen Hochzeit.

von Gabriele Vaquette

16. Juli 2020, 08:34 Uhr

Ihre Wege kreuzten sich immer morgens um halb sieben auf dem Bahnhof: Brunhilde Mehrens fuhr mit dem Zug nach Rickling zur Lehre als Köchin, Uwe Kröger kam aus Segeberg an und lief zum Bahnausbesserungswerk an der Kieler Straße. „Da haben wir uns immer auf einen kurzen Schnack getroffen“, erinnert sich der heute 72-Jährige. Und es blieb nicht dabei – „ich war hartnäckig“, sagt er und lacht. Es war der Beginn eines langen, gemeinsamen Lebensweges: Am Donnerstag feiert das Paar das Fest der goldenen Hochzeit.

Eigentlich wurden die zwei miteinander „verkuppelt“, erinnern sie sich augenzwinkernd. Denn Brunhilde Mehrens, die in Faldera aufwuchs, ging in Rickling in die Lehre als Köchin und hatte dort ein Zimmer - allein. Eine Arbeitskollegin wollte ihr Single-Dasein ändern: „Ich werde Dir mal einen Mann besorgen!“ – und einer ihrer Freunde war ein Lehrlingskollege von Uwe Kröger, der in Neumünster bei der Bundesbahn eine Lehre als Elektriker absolvierte. Das Glück kam auf leisen Sohlen – sie trafen sich ein paar Mal und eben dann immer morgens am Bahnhof.

Es schnackelte – „wir sind dann heimlich zum Camping“, sagen sie. Er fuhr immerhin schon ein Auto, einen alten NSU. Drei Jahre war das Paar liiert – er hatte inzwischen das Studium der Impuls- und Digitaltechnik in Hamburg begonnen, sie arbeitete – zum Beispiel in einer Brillenfabrik in Bordesholm, dann beim Apothekengroßhandel Max Jenne, im Lebensmitteleinzelhandel und in Reinigungen. „Damals mussten die Eltern noch unterschreiben und einwilligen, wenn man unter 21 Jahren heiraten wollte“, sagt sie. Geheiratet wurde in der Wichernkirche, einer Gemeinde, in der sie sich bei der Betreuung von Konfirmanden und Bibelstunden engagierte. Nach seinem Studium ging Uwe Kröger als Ingenieur zurück zu seinem Lehrbetrieb. Inzwischen hatte das Paar seine erste gemeinsame Wohnung am Haart bezogen; 1974 folgte der Umzug in ihr Haus an der Apenrader Straße, das sie 1989 um einen Neubau nach hinten erweiterten. 1976 kam Sohn Sönke (44) zur Welt, 1978 folgte Tochter Silke (41). „Das ist eine wunderbare Ruhe hier“, sagen sie mit Blick auf einen großen Garten mit einem lauschigen Teich, in dem drei große Kois und weitere kleine Fische ihre Runden ziehen.

Uwe Kröger arbeitete in der Eisenbahn-Signaltechnik und wurde ein gefragter Fachmann beim Planen von Stellwerken, erst in Hamburg, dann im Direktionsbezirk und dann bundesweit. Das war ein Job mit großer Verantwortung, denn er war zuständig für die technische Abnahme der Stellwerke und damit für die Sicherheit. Dank seines jahrzehntelangen Wissens wurde er Gutachter. Die Arbeit führte ihn daher teilweise über Jahre an Einsatzgebiete in ganz Deutschland – und auch heute noch, im Ruhestand, ist er im Auftrag der Bahn unterwegs. „Vielleicht war das auch ein Grund, warum wir nie so viel Streit hatten“, sagt das Paar rückblickend. Denn die gemeinsame Zeit – oft nur am Wochenende - war kostbar: „Wir haben immer alles miteinander besprochen, und man muss auch mal nachgeben können“, sagen sie auf die Frage, wie eine Ehe so lange so gut hält. Auf Trab halten sie auch ihre Enkel Alyssa und Rihana (beide 12); die Familie lebt in der Nachbarschaft.

Was früher mal heimlich war, wurde ihr gemeinsames Hobby – das Campen. Es ging nach Dänemark, an die französische Atlantikküste, nach Jugoslawien. Außerdem sind sie seit 1976 Mitglied in der Siedlergemeinschaft „Ehndorfer Platz“, die Uwe Kröger seit 1982 leitet; ebenso engagieren sie sich im Kreis- und Landesverband. Im Siedlerbund – heute Verband Wohneigentum – organisieren sie seit 2011 Busreisen für Mitglieder. Doch im Coronajahr ist alles anders – und dementsprechend fällt das flach, was eigentlich geplant ist. Statt einer großen Feier gibt es ein kleines Treffen im familiären Kreis – „wir wünschen uns, dass das noch ein paar Jahre werden bei einigermaßen guter Gesundheit“, sagt Uwe Kröger.