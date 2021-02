Tennisprofi aus Neumünster : Mona Barthel macht das Warten in Australien mürbe

Den Spielerinnen und Spielern wird vor Beginn des Grand-Slam-Turniers in Melbourne viel Geduld abverlangt.

Melbourne | Down under, ganz weit weg von der Heimat. Während hierzulande eine Schneewelle erwartet wird, hat sich im fernen Australien das Coronavirus wieder ein Schlupfloch gesucht. Nach einem Coronafall im Spielerhotel Grand Hyatt mussten sich die Teilnehmer, Off...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.