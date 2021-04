Tennisprofi aus Neumünster : Mona Barthel in Madrid schnell draußen

Die 30-Jährige kommt über die erste Qualifikationsrunde nicht hinaus.

Madrid | Direkt von Stuttgart aus ging es für Tennisprofi Mona Barthel gleich in Spanien weiter. Fortune entwickelte die 30-Jährige dort jedoch nicht. Beim WTA-Turnier in Madrid unterlag die Neumünsteranerin in der ersten Qualifikationsrunde der Australierin Ajla Tomljanovic klar mit 4:6 und 1:6. Barthel, die sich mittlerweile auf Platz 176 der Weltrangliste na...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.