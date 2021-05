Corona-Notbremse : Modellprojekt Sport in Neumünster liegt auf Eis

Wegen der hohen Inzidenzwerte müssen nach nur zwei Einheiten auch die „Roten Hosen“ des SC Gut Heil pausieren.

Neumünster | Handstand, Flieger, Fußstand, vollständig umdreh’n in den Stuhl.“ Unmissverständlich hallten die Kommandos von Trainerin Ute Freund am Freitagabend über die Anlage des SC Gut Heil. Erstmals seit einem Dreivierteljahr durften sich ihre „Roten Hosen“ wieder zu einem kontaktintensiven Training treffen. In Zweierteams wurde fleißig geübt, nachdem zuvor a...

