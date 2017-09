Wasbek : Mittagstreff läuft mit Babett Teege weiter

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Wasbek | „Gemeinsam schmeckt es einfach besser“, ist sich Hilde Kraft (84) sicher. Seit zehn Jahren sitzt sie jeden Mittwoch um 12 Uhr am gedeckten Tisch im Wasbeker Gemeindezentrum an der Hauptstraße und lässt sich zusammen mit anderen Senioren das Mittagessen schmecken. Ins Leben gerufen hat das „Essen in Gemeinschaft“ Marlen Kühl (65), die gestern zum letzten Mal das Essen ausgerichtet hat. „Nach zehn Jahren ist es Zeit, jemand anderen ranzulassen“, meint sie. „Mir ging es darum, den älteren Menschen Gemeinschaft und Unterhaltung zu bieten. Und wir hatten eine Menge Spaß zusammen“, erklärt die Wasbekerin, die damals mit der Unterstützung von Anka Neemann und Christa Mittag angefangen hatte. Das erste Treffen fand noch im Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr statt. „Damals waren wir zu dritt. Jetzt sind wir immer etwa 26 Gäste. Und für ganz viele ist der Mittwoch ein fester Termin“, schildert sie. Auf dem Speiseplan stehen deftige Mahlzeiten aus der deutschen Küche, wie zum Beispiel Rouladen oder Birnen, Bohnen und Speck. „Für mich alleine koche ich gar nicht so aufwändig, und das Essen schmeckt immer sehr lecker“, meint denn auch Hilde Kraft. Den Weggang von Marlen Kühl bedauert auch Erika Lossau (78), die seit sechs Jahren regelmäßig extra aus Ehndorf kommt: „Wir werden sie vermissen, denn sie hat es immer mit Herzlichkeit gemacht.“ Aber die lieb gewonnene Sitte geht nahtlos weiter, denn Babett Teege (51) übernimmt nun das Ruder. „Ich engagiere mich gerne und habe die Zeit, diese wichtige Einrichtung fortzuführen“, erklärt die Wasbekerin. Viele der Gäste kennt Babett Teege aus der Nachbarschaft, aus der Feuerwehr und dem Frauenverein, in dem sie sich engagiert. „Änderungen sind nicht geplant, es soll so weiterlaufen wie bisher“, sagt die verheiratete Mutter eines Sohnes.

Marlen Kühl wird künftig mehr Zeit mit ihren beiden Enkeln verbringen. An die vergangenen zehn Jahre erinnert sie sich gerne: „Es war eine schöne Zeit. Ich habe die Dankbarkeit sehr genossen und den Spaß, den wir zusammen hatten.“ Mit ihr hören die Helferinnen Ursula Getzke, Elke Beckmann, Karin Brandt und Inge Bohne auf. Babett Teege wird künftig unterstützt von Heike Holst, Birgit Köpcke und Ingrid Löbl.