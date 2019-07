Messerstecherei an der Störstraße: Ein Nachbar belastet den Angeklagten schwer

von Jens Bluhm

30. Juli 2019, 15:12 Uhr

Neumünster | Im Prozess gegen einen 72-jährigen Rentner, der im vergangenen Jahr an der Störstraße in Neumünster einen 69-jährigen Hausnachbarn niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben soll (der Courier berichtete), hatten am Dienstag vor dem Kieler Landgericht erstmals die Zeugen das Wort.

Ein 65-jähriger Hausbewohner, der den Streit zwischen beiden Männern vom Küchenfenster seiner Wohnung aus beobachtet hatte, belastete den Angeklagten dabei schwer: Der Zeuge hatte zwar nicht die lebensgefährlichen Stiche selbst beobachtet, beschrieb vor Gericht dafür aber das Geschehen unmittelbar vor der Tat um so detaillierter. So soll der Angeklagte vom Fenster seiner Parterre-Wohnung aus seinen Kontrahenten mit einem Plastik-Blumentopf, Äpfeln und zwei Küchenmessern beworfen haben. „Er hat mit voller Wucht ausgeholt und gezielt geworfen – auch mit den Messern“, wie er auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters versicherte. „Für mich sah das so aus, als habe er Verletzungen seinen Gegners bewusst in Kauf genommen“, unterstrich der Zeuge seine Aussage.

Auch als der Verteidiger beim Richter darauf drängte, den Zeugen auf seine Wahrheitspflicht hinzuweisen, wollte der Zeuge davon nicht abrücken: „So war es – ich könnte das auch beschwören!“ Anschließend sei der Angeklagte durch die Kellertür zu seinem Kontrahenten in den Hof „gestürmt“, schilderte der Zeuge weiter. Dabei habe er an seiner Hüfte versteckt ein Messer mitgeführt, sagte der Nachbar aus.

Das steht allerdings im Widerspruch zu seiner früheren Vernehmung bei der Polizei: Dort hatte der Zeuge noch versichert, kein Messer bei dem Angeklagten gesehen zu haben, als der in den Hof stürmte. Damals hatte er gegenüber der Polizei vermutet, dass der Angeklagte mit einem der Messer zugestochen hatte, die er zuvor aus dem Fenster geworfen hatte.

Das allerdings ist ausgeschlossen: Bereits zum Prozessauftakt hatten beide Streithähne übereinstimmend ausgesagt, dass das spätere Opfer die beiden Messer aufgenommen hatte – auch nach Aussage von Zeugen mit einem Papiertaschentuch, mutmaßlich, um sie als Beweismittel zu sichern.

Als gesichert gilt bis dato, dass sowohl der Angeklagte mit einem Messer bewaffnet war als auch dass das Opfer ein Messer in jeder Hand hielt, als sich die aufgeheizten Gemüter im Hof gegenüberstanden.

Darüber, was dann geschah, gehen die Darstellungen auseinander: Während der Angeklagte betonte, er habe seinen „wild mit den Messern herumfuchtelnden Gegner“ nur auf Distanz halten wollen, sagte das Opfer, sein Kontrahent sei sofort auf ihn zugestürmt und habe auch unvermittelt zugestochen. Der 69-jährige hatte dabei zwei Stiche in den Unterleib sowie einen Stich in die Brust erhalten. Alle drei Verletzungen waren lebensbedrohlich.

Der Prozess im Landgericht wird am Donnerstag fortgesetzt.