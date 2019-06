Tradition wieder aufleben lassen : Mit Stricknadeln zum Sieg

30 Reiter aus Groß Kummerfeld und dem Umland kamen zum Ringreiten zusammen.

30. Juni 2019, 14:15 Uhr

Was macht man mit Stricknadeln, chinesischen Ess-Stäbchen und Schraubenziehern hoch zu Ross? Ringreiten! „Es geht darum, in entsprechender Geschwindigkeit vom Pferd aus nacheinander die beiden Ringe zu durchstechen“, erkläre Reiterin Saskia Steffen. Die 29-Jährige hat das Ringreiten in den vergangenen fünf Jahren in Kleinkummerfeld organisiert, am Sonnabend saß sie selbst im Sattel und ritt im Galopp über die Wiese hinter der Feuerwehr.

30 Reiter aus Groß Kummerfeld und dem Umland kamen zusammen, um mit jeweils acht Versuchen möglichst oft durch das nur eineinhalb Zentimeter große Loch einer Scheibe zu stechen und sie abzupflücken.

„Es macht tierisch viel Spaß, wir fahren jedes Wochenende zu Turnieren. Man muss das Pferd ausbalancieren und braucht eine ruhige Hand“, erklärte die Kleinkummerfelderin weiter, die seit ihrem siebten Lebensjahr Ringreiten betreibt. Seit 1995 findet das Ringreiten regelmäßig in Kleinkummerfeld statt, es musste im vergangenen Jahr allerdings ausfallen, weil sich keine Nachfolge für Saskia Steffen gefunden hat, die aus familiären Gründen aufgehört hatte. Dass die beliebte Veranstaltung am Sonnabend doch stattfinden konnte, war Christin Haß zu verdanken. „Ich habe hier selbst als kleines siebenjähriges Mädchen zum ersten Mal mitgemacht und finde, das ist eine liebgewonnene Tradition in der Gemeinde, die erhalten werden muss. Nun reitet mein neunjähriger Sohn Lemalian mit“, erklärte die Kleinkummerfelder Hofbesitzerin.

Bei strahlendem Sonnenschein und brütender Hitze war der kleine Hain auf der Wiese ein willkommener Lagerplatz für Pferd und Reiter. Im Schatten der Bäume stärkten sich die sechsbeinigen Teams und bereiteten sich auf ihre nächste Runde vor. Ein Ritt dauerte nur wenige Sekunden, wenn es gut lief, baumelten dann die Scheiben an dem Spieß.

Um schließlich die Sieger zu ermitteln, wurden die Bedingungen im Stechen schwerer: Dann war der Lochdurchmesser nur noch einen Zentimeter groß und die linke Hand musste zielen. Für Saskia Steffen kein Problem: mit ihrer Stricknadel spießte sie sich bis zum zweiten Platz durch.





Gewinner Kinder: 1. Sophie Lamprecht, 2. Lemalian Haß, 3. Jolina Seperys

Gewinner Jugendliche: 1. Lena-Marit Peters, 2. Lia-Rieke Peters, 3. Greta Lehmann

Gewinner Erwachsene: 1. Carolin Golin, 2. Saskia Steffen, 3. Jennifer Stange