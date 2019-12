Mit Kardamom und extra viel Frucht: So entstehen die beliebten Berliner

In der Backstube von Bäcker Andresen an der Haberstraße herrscht derzeit Hochbetrieb – die Hälfte der Mitarbeiter sind für das Hefegebäck zuständig / Im vergangenen Jahr verschwanden zehn Berliner mit Senf

Avatar_shz von Christian Lipovsek

27. Dezember 2019, 13:41 Uhr

Neumünster | Schon auf der Straße liegt der unverkennbare Duft in der Luft. Kaum hat man die Backstube betreten, läuft einem auch schon das Wasser im Mund zusammen. „Wir fangen mit der Produktion der Berliner traditionell in den letzten Stunden des zweiten Weihnachtsfeiertages an“, sagt Stefan Andresen.

Der Bäckermeister steht in der Mitte der Betriebshalle an der Haberstraße. Um ihn herum sind die Mitarbeiter kräftig am Wuseln. Die Hälfte der 50 Angestellten kümmert sich momentan nur um eines: frische Berliner in insgesamt zwölf Varianten. Ob die Klassiker Marmelade mit Glasur und Marmelade mit Zuckerhaube, die beiden „beschwipsten“ Irish-Cream und Eierlikör, die Kinderlieblinge Smiley oder Schokolino, der Plummus, der Vanille oder die Berliner in Miniatur mit Glasur oder Zuckerhaube: Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

„Meine Großtanten haben vor zwei Generationen noch einfach ungefragt Berliner mit Senf den Kunden untergejubelt“, erzählt Stefan Andresen schmunzelnd. Das geschehe heute zwar nicht mehr, versichert er. Aber wer sich den traditionellen Spaß bei Freunden und Verwandten erlauben möchte, kann diese gewöhnungsbedürftige Füllung ebenfalls erhalten. 500 Stück werden an die Andresen-Filialen ausgeliefert. Und wie viele Berliner werden insgesamt produziert? Stefan Andresen lächelt: „Das ist ein Geheimnis. Aber einige tausend sind es schon.“

Kein Geheimnis macht der Betriebswirt des Handwerks hingegen aus der Rezeptur. Mehl, Wasser, Hefe, Salz, Eier und eine Prise Kardamom kommen in den Teig. „Das Kardamom schmeckt man nicht, aber es gibt dem Teig eine gewisse Würze“, sagt Andresen. Währenddessen hat er die Teig-Teilmaschine angeworfen. Gleichmäßig laufen gleichgroße Teigkugeln auf dem Fließband entlang, fallen schließlich auf ein Blech. „Wir benutzen diese Maschine, weil die Kunden auf gleichgroße, wohlgeformte Berliner Wert legen“, begründet der Bäckermeister den technischen Einsatz. Ansonsten legt er viel Wert auf Handarbeit.

Wenige Schritte weiter hat Christopher Kommnick die Bleche auf einen Wagen gepackt. Diesen schiebt er nun in den Garraum. Bei exakt 36 Grad und 75 Prozent Luftfeuchtigkeit reift der Teig hier eine Dreiviertelstunde.

Dann kommt der Auftritt von Michael Schuhmacher. Der gefühlte Namensvetter des Formel-1-Piloten schnappt sich den Wagen und düst in die Back-Ecke. Nun wird es heiß. Genau sieben Minuten verbringen die Rohlinge im Siedefett-Bad. Drei Minuten werden sie von jeder Seite braun gebacken, schließlich noch eine Minuten lang von oben. Michael Schuhmacher hebt das Blech heraus, lässt es kurz abtropfen und abkühlen. Dann sind die Kollegen Fabian Hamburger und Benjamin Schönfeld an der Reihe. Flink schnappen sich beide die frische Backware, pressen die „Burger“ einige Sekunden gegen ein Füllgerät. „Da ist rote Johannisbeer-Marmelade mit einem Schuss Himbeermarmelade drin. Dadurch ist die Füllung geschmacklich perfekt. Wir verwenden zudem einen sehr hohen Fruchtanteil“, erklärt Stefan Andresen, der noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert.

Hauptsaison für Berliner sei die Zeit zwischen Weihnachten uns Silvester, sagt er. Dann seien die Kunden auch am experimentierfreudigsten. Der Trend gehe wieder weg von alkoholischer Füllung, hin zu gewagteren Varianten. So bringt der Bäckermeister Mitte Januar den Cranberry-Ingwer-Berliner auf den Markt. „Wir waren in Neumünster die ersten, die vor Jahrzehnten auf neue Kombinationen abseits der klassischen Marmelade gesetzt haben“, sagt Stefan Andresen.

Dennoch: Die Marmeladen-Klassiker sind und bleiben wohl auch absehbar die beliebtesten. Gerne mitgenommen wird aber zunehmend auch der Smiley-Berliner. „Er hat eine positive Ausstrahlung und sorgt dafür, dass die Leute mit einem Lächeln ins neue Jahr gehen“, so Andresen.

Und während Michael Schuhmacher mittlerweile die Eierlikör-Berliner mit Glasur und Mandelsplitter-Topping verziert, verrät der 50-Jährige noch, welche Berliner bei ihm am Silvesterabend auf dem heimischen Tisch stehen. „Meine Frau und ich mögen alle Sorten, daher gibt es tatsächlich eine Auswahl aus dem gesamten Sortiment.“ Vielleicht sind diesmal ja ein paar mehr mit Senf dabei. „Im vergangenen Jahr sind zehn Stück verschwunden und nicht wieder aufgetaucht“, sagt Stefan Andresen und grinst.