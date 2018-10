Neumünster : Mit Hunden gegen die Einsamkeit

Malteser Hilfsdienst bildet Besuchshunde-Teams aus. Anmeldungen ab sofort möglich.

von Sonja Kröger

11. Oktober 2018, 15:47 Uhr

Der Malteser Hilfsdienst Neumünster sucht Hundehalter, die mit ihrem Vierbeiner als Besuchshunde-Team Freude in den Alltag einsamer, alter und behinderter Menschen bringen möchten. Wer sich vorstellen kann, nach einer umfassenden Ausbildung regelmäßig mit seinem Hund Menschen zu besuchen, kann sich bei den Maltesern bewerben. Eine unverbindliche Informationsveranstaltung für Interessierte findet am Donnerstag, 25. Oktober, ab 16 Uhr im Haus der Caritas an der Linienstraße statt. „Die Hunde sind gute Türöffner“, sagt Thomas Kleibrink von den Maltesern, der das Projekt in Hamburg, Flensburg, Ahrensburg, Lübeck, Schwerin und Rostock leitet. „Ein Hund schafft allein durch seine Anwesenheit, wofür ein Mensch viele Worte braucht. Er kann Geborgenheit und unseren Besuchten ein wohliges Gefühl geben“, so Kleibrink.

Der Hund sollte mindestens 18 Monate alt sein, verlässlich hören und Toleranz gegenüber ungewöhnlichen Situationen mitbringen. Für die Ausbildung tragen die Teilnehmer einen Eigenanteil in Höhe von 150 Euro (inklusive des Eignungstests). Nähere Informationen sind unter thomas.kleibrink@malteser.org erhältlich.