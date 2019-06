Für junge Leseratten : Mit Fantasie unter die Bettdecke

Im Ferien-Leseclub Neumünster können Dritt- bis Siebtklässler spannende Abenteuer entdecken und Preise gewinnen.

von Christian Lipovsek

28. Juni 2019, 16:46 Uhr

Joris liest für sein Leben gerne. Gefragt nach seinem Lieblingsbuch, rennt der Elfjährige auch schon los und holt gleich drei Fantasy-Bücher aus den Regalen der Stadtbücherei – alle über 300 Seiten stark. „Die habe ich im Zeltlager letztes Jahr in den Sommerferien in elf Tagen durchgelesen“, sagt der Gartenstädter. „Ich bin Frühaufsteher und immer um 6 Uhr wach. Da um 8 Uhr erst das Wecken war, habe ich jeden Tag zwei Stunden unter der Bettdecke geschmökert“, erzählt er stolz. Keine Frage, dass Joris auch dieses Jahr wieder beim Ferien-Leseclub (FLC) für Schüler der Stadtbücherei mitmacht. Der geht mittlerweile in seine zehnte Runde.

Und auch im Jubiläumsjahr gibt es an der Wasbeker Straße wieder viel zu entdecken. Rund 20 000 Bücher – von Krimis und Abenteuern über Sachbücher bis hin zu Comics oder Sprachlernbüchern – stehen für die teilnahmeberechtigten Dritt- bis Siebtklässler bereit. „Wir haben auch ein extra Regal mit exklusiven Neuerscheinungen, die es nur für Clubmitglieder auszuleihen gibt“, sagt Angelika Rust, Leiterin der Kinder- und Jugendbücherei. Nicht in das Leselogbuch eingetragen werden lediglich Bilderbücher und Erst-Lesebücher.

Schon ab dem ersten durchgelesenen Buch gibt es einen Stempel und eine Urkunde in der Kategorie Bronze. Silber erreicht man nach drei Büchern, Gold nach sieben komplett beendeten Werken. „Das habe ich im vergangenen Jahr geschafft“, erzählt Johanna (11) aus Wittorf. Sie liest besonders gerne Pferdebücher sowie spannende Krimis. Auf letztere steht auch Neele (9) aus der Innenstadt.

Neu im kostenlosen Leseclub ist unter anderem Fatima (8) aus der Innenstadt. „Ich bin öfters in der Bücherei und wurde hier von Mitarbeitern angesprochen, ob ich nicht mitmachen will“, sagt sie und freut sich nun auf viele neue Märchenbücher. Auch Frederike (9) aus der Böcklersiedlung, Luise (11) aus Neuenrade und Conner Joel (10) aus Brachenfeld sind schon ganz heiß aufs Schmökern – und auf die Abschlussparty am 17. August um 15 Uhr. Dann gibt es wie in den Vorjahren ein buntes Fest „mit Essen, Trinken, Musik und Spaß“, verspricht Angelika Rust. Zudem gewinnen bei einer Tombola alle Clubmitglieder einen Preis. Der Arena Verlag unterstützt nämlich alle 61 Büchereien in Schleswig-Holstein, die sich am FLC beteiligen mit Buchpaketen im Wert von rund 5200 Euro.

Clubmitglied können interessierte Schüler noch bis zum Ende der Ferien jederzeit in der Stadtbücherei an der Wasbeker Straße werden, die FLC-Ausleihe ist ab sofort möglich. Letzter Abgabetermin der Logbücher mit den Stempeln ist am Mittwoch, 14. August.



Die Stadtbücherei ist dienstags bis freitags von 10 bis 13 und 15 bis 19 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 14 Uhr geöffnet.