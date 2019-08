Mit Ehrenkarten in die Magie-Welt

Der Holsteinische Courier verlost 25 Mal vier Karten für die festliche Premiere von Circus Krone auf dem Jugendspielplatz

von Christian Lipovsek

11. August 2019, 11:42 Uhr

Neumünster | Magie liegt in der Luft, nostalgische Musik, ein Zelt wie ein Palast in den goldenen 1920er-Jahren – die Besucher werden in eine fabelhafte Welt voller Poesie, Anmut und Romantik entführt: „Mandana – Circuskunst neu geträumt“ heißt das neue Programm, mit dem der Circus Krone nach vier Jahren Abstinenz vom 28. August bis 2. September auf dem Jugendspielplatz gastiert. Es ist ein Erlebnis für Menschen mit Fantasie, für Liebhaber der Circuskunst, für anspruchsvolle Theaterkenner, für Neugierige, für Romantiker und für Träumer oder kurz: für die ganze Familie.

Die Manege wird zum Innenhof des Palastes. „Mandana“, die Pferdeprinzessin, begegnet der Liebe. Sie trifft den Löwenmann. Die Grenzen zwischen Tier und Mensch verschwimmen. Circus Krone erzählt ganz bewusst und trotz der stetigen Kritik diese märchenhafte und ein wenig autobiografische Geschichte über ein Jahrhundert gelebter Leidenschaft und die Verbindung von Mensch und Tier.

Weltklasse-Akrobaten ziehen die Zuschauer in ihren Bann, die Musik weckt die Sehnsucht nach einer längst vergangenen Zeit, edle Pferde bezaubern das Publikum und Raubtiere lassen den Atem stocken. „Mandana – Circuskunst neu geträumt“ soll eine mitreißende Geschichte mit viel Humor und faszinierenden Elementen sein, heißt es bei Krone, verbunden zu außergewöhnlicher Unterhaltungskunst. Tickets gibt es unter anderem im Courier-Kundencenter am Kuhberg 34.

Der Courier verlost 25 Mal vier Ehrenkarten für die Premiere von „Mandana“ am 28. August um 19.30 Uhr auf dem Jugendspielplatz. Wer gewinnen möchte, ruft ab sofort bis spätestens zum morgigen Dienstag, 13. August, um 23 Uhr unter Tel. 01378-407774 an (Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutzinformation unter: datenschutz.tmia.de) und nennt das Stichwort „Krone“ sowie seinen Namen, Adresse und Telefonnummer. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.