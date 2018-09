Ausgrabung in Bornhöved : Mit der Kelle in die Steinzeit

In Bornhöved legen Kieler Studenten seit Juli eine rund 4000 Jahre alte Grabanlage frei. Ende Oktober sind die Archäologen fertig

von Ralf Seiler

30. September 2018, 14:50 Uhr

Bornhöved | In Bornhöved haben es die Kieler Archäologen leicht. Zumindest oberflächlich betrachtet muss hier nur irgendwo gegraben werden, und mit ein wenig Glück springt den Gräber ein Stück Frühgeschichte an. Spuren einstiger Frühbesiedlung und von Schlachten machen Bornhöved zu einer geschichtsträchtigen Stätte. Seit Mitte Juli wird hier gearbeitet.

Erst im vergangenen Jahr hatten Archäologen der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) in der Ausgrabungsstätte Mang de Bargen rund 3500 Jahre alte Siedlungsreste aus der Bronzezeit freigelegt. Bei Untersuchungen zu einem Bauvorhaben am Kornkamp wurde dieses Jahr ein nicht minder spannender Grabhügel entdeckt (der Courier berichtete). Auf der knapp fünf Hektar großen Fläche hinter dem Edeka-Markt Gothmann und dem Discounter Aldi plant die Gemeinde ein Neubaugebiet mit 33 Grundstücken und zwei Mehrfamilienhäuser. Außerdem ist geplant, den Edeka-Markt zu vergrößern. Allerdings muss mit der Erschließung noch bis Ende Oktober gewartet werden. „So lange dauern die Grabungsarbeiten der Christian-Albrechts-Universität noch“, informierte Dr. Jutta Kneisel vom Institut für Ur- und Frühgeschichte.

„Besonders spannend und ungewöhnlich ist auf dem jungsteinzeitlichen Grabhügel die Vielzahl von Einbauten“, erklärte die erfahrene Archäologin, die an der Grabung mit gut einem Dutzend Studenten arbeitet. In einem Kreis von rund 17 Metern Durchmesser zieht sich neben einem umlaufenden Graben eine Steinsetzung aus Findlingen rund um die zentrale Grabstelle herum. Hinzu kommen noch einst in Abständen von drei Metern gesetzte und verkohlte Reste von Holzstämmen, die mit etwa 20 bis 30 Zentimetern Durchmesser und bis zu drei oder vier Metern geschätzter Höhe ungewöhnlich sind. „Möglicherweise stehen die verkohlten Stammreste mit einem Ritual in Verbindung“, meinten die Archäologen. Auch zwei beraubte Urnengräber und eine Kochsteingrube, die auf etwa 1500 vor Christi datiert wird, machen die Grabung spannend. Der ebenfalls offensichtlich bereits beraubte Grabhügel selbst wird auf etwa 2700 vor Christi geschätzt.

„Die gefundenen Urnengräber dürften aus der Zeit um 500 bis 1100 vor Christi stammen“, schätzt Jutta Kneisel. Besonders spannend sei die Beobachtung sogenannter Brüche in der Besiedelung, so Kneisel. An den Spuren und Fundstücken lässt sich viel ablesen, zum Beispiel Menschenfluchten aus einer Region oder Wiederbesiedlungen. Auch die kulturellen Veränderungen von Urnenbeisetzungen zu Grabbestattungen oder umgekehrt zählen hierzu.

Richtig schweißtreibend war die Arbeit der Archäologen im Sommer. 44 Grad Celsius hatte es am heißesten Tag der Grabung gegeben. Grabungsleiterin Jutta Kneisel unterstützt ihr Team , wo es geht. Echte geschmiedete Geologenkellen aus Spanien hatte sie zum Beispiel extra besorgt. Diese Kellen sind standfester als Baumarktware und erleichtern die Arbeit. Zugegeben, es wurde auch mit Spaten und Schaufel gearbeitet, gestanden die Archäologen. Die meiste Zeit wehrte sich der trockene Bornhöveder Lehmboden allerdings erfolgreich gegen die Schaufel. Hier mussten

die Studenten zum Spaten greifen und das Grabungsfeld in mühsamer Kleinarbeit freilegen. An sensiblen Stellen ging es dann Eimer für Eimer mit der kleinen Grabungskelle zur Sache. „Das ist eine tolle Erfahrung“, meinte auch Gaststudentin Ronja Keuchel aus Berlin, die

zum ersten Mal bei einer solchen Ausbildungsgrabung dabei ist. „Die Kleinarbeit ist mühsam und kostet Konzentration, ist dafür aber

spannend“, meinte Ronja Keuchel.

