Ballontaufe : Mit dem Wind gen Norden

Neumünster | Nur zwei Dinge wusste Dagmar Schröder vor ihrem Abenteuer sicher: Dass es Richtung Norden geht und dass sie ein einzigartiges Erlebnis erwartet. Die Neumünsteranerin war eine von acht Passagieren, die jetzt auf dem Flugplatz in den Korb eines Heißluftballons kletterten, um die Jungfernfahrt des kurz zuvor auf „Nanny“ getauften Ballons mitzuerleben.

„Ich habe keine Angst, ich freue mich riesig“, sagte Dagmar Schröder, die den Familienausflug der besonderen Art zum 65. Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Mit an Bord waren ihr Mann Dieter (66), Tochter Britta (24), Sohn Martin (29) und seine Freundin Lisa (27). Bevor es aber hoch hinaus ins wolkenlose Blau ging, packten alle Mitfahrer an und richteten das Luftfahrzeug her. „Wir haben Glück mit dem Wetter, häufig braucht man mehrere Tage als Startversuche, weil es nicht stimmt“, so Britta Schröder.

Am Mittwochabend stimmte alles auf dem Flugplatz am Baumschulenweg, wo unter Anweisungen des Piloten Andreas Kühl und seiner Crew der aus England stammende nigelnagelneue Ballon ausgepackt, mit Stahlseilen am Korb befestigt und unter lautem Getöse mit einem kräftigen Ventilator aufgepustet wurde. 30 000 Euro hat die Hülle gekostet, die sagenhafte 6000 Kubikmeter Luft fasst. „Der Nylonstoff des Ballons umfasst in etwa die Segelfläche der Gorch Fock“, sagte Ulrich Doormann, der an dem Abend als „Verfolger“ tätig war und im Auto hinterher fuhr, um beim Rücktransport zu helfen.

Gegen den gigantischen Ballon wirkte der 230 Kilogramm schwere, etwa sechs Quadratmeter große Korb winzig. Trotz moderner Ausstattung mit Funkgerät, Geschwindigkeitsmesser und GPS-Gerät ist der Heißluftballon ein altes Fluggerät: „Wo wir landen werden, wissen wir vorher nie“, erklärte Andreas Kühl. „Betrieben wird es mit Propangas, das in der Hülle etwa noch 1000 Grad Celsius heiß ist. 300 Meter sind eine schöne Flughöhe, da lassen sich viele Details erkennen“, weiß der erfahrene Pilot der „Nanny“, die A.O. Ballonreisen aus Buchholz in der Nordheide gehört. „Man schwebt mit Windgeschwindigkeit ruhig dahin, in der Regel ist nach einer Stunde Schluss“, erklärte Ulrich Doormann. „Das Schlimmste, was passieren kann, ist Feuer im Korb. Ich habe das noch nie erlebt und es kommt zum Glück auch selten vor“, sagte er weiter. Dennoch gehören Löschdecke und Feuerlöscher zur Ausstattung. Außerdem besteht der Stoff, der in der Nähe der Brenner ist, aus schwer entflammbaren Nomex-Material, woraus auch die Schutzausrüstung von Feuerwehrleuten gemacht ist.

Als nach einigen Hüpfern das gut 20 Meter hohe Gebilde sanft und senkrecht in die Luft stieg, strahlten die acht Passagiere in ihren Zweierkabinen, winkten fröhlich herunter und verschwanden schnell kleiner werdend in der Höhe.

Runter ging es nach einer Stunde und etwa 20 Kilometer entfernt auf einem Stoppelfeld hinter Nortorf bei Bokel. „Die Stimmung war super“, beschrieb Andreas Kühl, der auch als Pilot seine erste Gastfahrt vor 22 Jahren vom Flugplatz am Baumschulenweg aus machte.