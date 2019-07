Serie zur Fahrradsicherheit : Mit dem Rad von Neumünster aus sicher in die Ferien

Wenn Radler mit Gepäck, Kindern oder Haustieren auf Tour gehen, müssen sie einiges beachten; die Polizei gibt Tipps.

von Dörte Moritzen

12. Juli 2019, 10:39 Uhr

Ferienzeit ist Radfahrzeit. Viele zieht es jetzt mit Kind und Kegel auf dem Fahrrad hinaus in die Natur. Egal ob eine mehrtägige Tour oder nur die kurze Strecke zum Eisessen auf dem Plan stehen: Hauptkommissarin Tanja Paulsen, Expertin für Verkehrsprävention bei der Polizeidirektion Neumünster, und Polizeikommissarin Janine Gärtner, zuständig für Verkehrssicherheit, haben einige Tipps parat, damit alle problemlos ans Ziel kommen.

Der Fahrradtransport

Um Fahrräder mit dem Auto zu transportieren, gibt es spezielle Träger, die entweder auf dem Dach oder auf der Anhängerkupplung hinter dem Wagen befestigt werden. Darauf müssen die Räder nach den Anweisungen des Herstellers sicher befestigt werden. Wichtig ist außerdem, dass an den Fahrrädern keine Teile wie Körbe, Taschen oder Fahrradflaschen hängengelassen werden, die im Fahrtwind abfallen könnten. Denn vor allem auf dem Dachträger sind die Räder einem kräftigen Fahrtwind ausgesetzt. „Wenn da etwas abfällt und einen Unfall verursacht, ist der Fahrer in der Haftung“, warnen die beiden Expertinnen.

Wer einen Fahrradkupplungsträger hinter dem Auto wählt, muss unbedingt sicherstellen, dass das Autokennzeichen noch zu sehen ist. Ist es verdeckt, muss ein drittes Kennzeichen sichtbar angebracht werden. Das kann ein weiteres Schild vom professionellen Hersteller sein, das dann jedoch weder Plakette noch Stempel braucht. Aber auch die selbstgemalte Variante ist erlaubt, sofern sie leserlich ist.

Das Kind als Mitfahrer

Für Kinder gibt es spezielle Fahrradanhänger sowie Sitze, die am Lenker oder auf dem Gepäckträger montiert werden können. Darin können die Kleinen, durch Gurte angeschnallt, problemlos mitfahren. Andere Variante, wie zum Beispiel eine Tour frei schwebend auf dem Lenker, auf der Fahrradstange oder auf dem Gepäckträger sind hingegen nicht erlaubt. Geregelt wird der Transport von Kindern auf dem Fahrrad in Paragraf 21, Absatz 3 der Straßenverkehrsordnung (StVo). Darin heißt es: „Auf Fahrrädern dürfen nur Kinder bis zum vollendeten siebten Lebensjahr von mindestens 16 Jahre alten Personen mitgenommen werden, wenn für die Kinder besondere Sitze vorhanden sind und durch Radverkleidungen oder gleich wirksame Vorrichtungen dafür gesorgt ist, dass die Füße der Kinder nicht in die Speichen geraten können. Hinter Fahrrädern dürfen in Anhängern, die zur Beförderung von Kindern eingerichtet sind, bis zu zwei Kinder bis zum vollendeten siebten Lebensjahr von mindestens 16 Jahre alten Personen mitgenommen werden. Die Begrenzung auf das vollendete siebte Lebensjahr gilt nicht für die Beförderung eines behinderten Kindes.“

Erlaubt sind außerdem sogenannte Fahrrad-Nachläufer. Dabei wird das Kinderfahrrad mit einer speziellen Stange mit angehobenem Vorderrad am vorausfahrenen Rad befestigt und gezogen.

Damit das Kind als Mitfahrer auf dem Rad möglichst sicher unterwegs ist, raten Janine Gärtner und Tanja Paulsen dringend, dem Kleinen einen Fahrradhelm aufzusetzen und am besten auch mit gutem Beispiel voranzuradeln. Wer keinen Helm tragen mag, kann mittlerweile auf eine Halskrause zurückgreifen, die sich beim Sturz wie ein Airbag aufbläst und als aufgeplusterte Kapuze ähnlich einer Trockenhaube über Kopf und Nacken stülpt.

Für diejenigen, die ihr Kind im Hänger oder an der Nachläuferstange hinter dem Rad herziehen, empfehlen die Expertinnen außerdem, eine hohe Fahne an dem hinteren Vehikel anzubringen. „So wird für die Autofahrer gleich sichtbar, dass nach dem Rad noch etwas Kleineres kommt. Sonst besteht leicht die Gefahr, dass der Anhänger übersehen wird“, so die Polizistinnen.

Haustiere auf dem Rad

Auch Hund und Katze dürfen nicht einfach im Karton auf dem Gepäckträger thronen. Für sie gibt es spezielle Körbe, die am Lenker oder Gepäckträger befestigt werden. Außerdem können Haustiere im Anhänger oder in der entsprechenden Box von Lastenfahrrädern Platz nehmen. Dabei ist immer wichtig, das Tier so zu sichern, dass es weder herausspringen noch herausfallen kann.

Wer seinen Hund gern neben dem Fahrrad mitlaufen lassen möchte, kann auf eine spezielle Fahrradleine zurückgreifen, die am Rad befestigt wird, das abrupte Ziehen des Hundes dämpft oder gegebenenfalls bei zu heftiger Belastung die Verbindung löst. Ein spezielles Gestänge kann außerdem für einen ausreichenden Abstand des Hundes zum Rad sorgen. Sicher ist: Der Das Tier muss erst gut ans Gassi-Radeln gewöhnt werden, bevor es sicher im Straßenverkehr zurecht kommt.

Rad und Gepäck sichern

Ist der Radler mit Kind, oder Hund erst einmal sicher am Ausflugsziel angekommen, lauern noch ganz andere Gefahren, weiß die Polizei. So kann beim kurzen Besuch des Eisladens durchaus das ganze Rad verschwinden, wenn der Rahmen nicht mit einem stabilen Schloss an einem festen Gegenstand angeschlossen wurde. „Es gibt sogar schon Schlösser, die sich mit dem Smartphone verbinden lassen“, erzählen die beiden Polizistinnen.

Wie sinnvoll eine gute Sicherung ist, zeigen die Zahlen: So wurden im Jahr 2018 bundesweit rund 292.000 Fahrraddiebstähle angezeigt, in Neumünster waren es zirka 600. Die Dunkelziffer liegt laut Polizei allerdings bei 50 Prozent.

Ähnlich wichtig ist es, Wertgegenstände vom Rad mitzunehmen. So sollte das Handy, mit dem viele gern navigieren, nicht in der dafür erforderlichen Halterung vergessen werden. Und auch teure Taschen, Körbe oder Anhänger sollten nicht unbeaufsichtigt am Rad bleiben. „Entweder muss man sie mit einem Schloss sichern oder mitnehmen“, empfehlen Tanja Paulsen und Janine Gärtner.