Neumünster : Mit dem Courier topfit durch die Coronazeit

Courier-Mitarbeiter Luca Sixtus zeigt fünf Übungen für das Training zu Hause.

01. April 2020, 15:35 Uhr

Wie bekommt man seinen Körper für den Sommer in Schuss, obwohl die Fitnessstudios geschlossen haben und man aufgrund des grassierenden Coronavirus’ zu Hause bleiben muss? Trainingseinheiten in den eigenen vier Wänden, sogenannte Home-Workouts, sind die Lösung.

„Wichtig ist, dass man sich einen Ort sucht, der möglichst viel Platz bietet und an dem der Boden nicht allzu rutschig ist, um Verletzungen zu vermeiden“, sagt Julia Studt vom Studio Muskelkater an der Wrangelstraße. „Außerdem sollte man sich die Übungen vorher genau anschauen – und erst trainieren, wenn man sich in der Ausführung sicher ist.“

Courier-Mitarbeiter Luca Sixtus hat sich an fünf Übungen für ein gelungenes Home-Workout versucht.

Wie vor jedem Training sollte der Körper ausreichend aufgewärmt werden. Auf der Stelle laufen, dabei die Knie zum Körper ziehen. Auch Hampelmänner bringen den Körper in Schwung. Die Muskeln werden gelockert, das Herz-Kreislauf-System wird angeregt und der Puls gesteigert – ein Muss vor jedem Training.

Bei Übungen mit Gewichten wird keine Kilogrammzahl vorgeschrieben oder empfohlen. Je nach Fitness und Anspruch kann die Schwere der Gewichte von Person zu Person variieren. Alternativ können auch Wasserflaschen als Gewichte dienen, falls zu Hause keine Kurzhanteln oder Hantelscheiben zur Verfügung stehen. „Drei bis vier Einheiten in der Woche wären optimal. Man sollte das Training auch immer seinem aktuellen Trainingsstand anpassen, um stetig Erfolge zu erzielen“, sagt Julia Studt. Los geht’s!

Einarmiges Rudern vorgebeugt



Ausgangsposition: Das Gewicht in die rechte Hand nehmen, mit dem linken Bein einen großen Schritt nach vorne machen, sich mit dem Körper nach vorne beugen und den linken Ellenbogen auf dem Knie ablegen.

Ausführung: Das Gewicht an die Brust heranziehen und langsam Richtung Boden zurückführen, bis der Arm wieder gestreckt ist. Damit wird vor allem die Rückenmuskulatur, aber auch die Schultermuskulatur, beansprucht.

Wiederholungen: 3 x 30 Wiederholungen pro Seite.



Paddeln



Ausgangsposition: Auf dem Bauch liegend die Arme und Beine anheben. Den Blick nicht heben, sondern auf den Boden richten.

Ausführung: Arme und Beine abwechselnd schnell in der Luft heben und senken. Auf diese Weise werden Rücken- und Schultermuskulatur gestärkt.

Wiederholungen: 3 x 30 Sekunden.



Unterarmstütz mit Armbewegung



Ausgangsposition: In Bauchlage die Ellenbogen unter den Schultern platzieren, die Füße aufstellen und den Körper anheben.

Ausführung: Nacheinander immer wieder auf die Hände stellen und wieder zurück in den Unterarmstütz. Mit dieser Übung werden gleichzeitig Rumpf-, Rücken-, Bein-, Hüft-, Schulter-, Brust- und Gesäßmuskulatur beansprucht.

Wiederholungen: 3 x 20 Sekunden.



Seitstütz mit Arm- und Beinbewegung



Ausgangsposition: Auf dem linken Ellenbogen und der Außenkante des linken Fußes den Körper vom Boden heben. Das rechte Bein leicht anheben und den rechten Arm über den Kopf ausstrecken.

Ausführung: In der Luft Ellenbogen und Knie in der Mitte des Körpers immer wieder zusammenführen. Hierbei werden vor allem Rumpfmuskulatur und Wirbelsäule stabilisiert.

Wiederholungen: 3 x 20 Wiederholungen pro Seite.



Russian Twist



Ausgangsposition: Auf dem Boden sitzend die Beine leicht angewinkelt vom Boden heben und ein Gewicht in die Hand nehmen. Der Oberkörper ist dabei leicht zurückgebeugt.

Ausführung: Das Gewicht langsam zur rechten und dann zur linken Seite bewegen. Dabei wird der gesamte Oberkörper rotiert. Diese Übung beansprucht die gesamte Bauchmuskulatur, aber vor allem die schräge Bauchmuskulatur.

Wiederholungen: 3 x 20 Wiederholungen pro Seite.