Mit 76 Sachen in der 20-er-Zone

von Hannes Harding

22. Oktober 2018, 13:41 Uhr

Die Verkehrsüberwachung der Stadt führte in der Nacht von Freitag auf Sonnabend von 20 Uhr bis 5 Uhr Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei wurden vornehmlich leichte Geschwindigkeitsüberschreitungen registriert.

Doch es gab auch Ausreißer. In der Rendsburger Straße in Höhe Hausnummer 80 gab es bei 365 Fahrzeugen bei vorgeschriebenen 50 Stundenkilometern laut Mitteilung 31 Fälle mit geringfügigen Überschreitungen. Anschließend zog das Messgerät in die Bismarckstraße um, wo 30 Stundenkilometer erlaubt sind. Von 22 Fahrzeugen waren sechs geringfügig zu schnell.

Auf dem Großflecken hingegen gab es zwischen 1.46 Uhr und 4.43 Uhr bei vorgeschriebenen 20 Stundenkilometern deutliche Überschreitungen. Von 102 Fahrzeugen fuhren 31 Fahrzeuge zu rasant. Der Schnellste raste mit 76 Stundenkilometer über den Großflecken. Den Fahrer erwarten ein Bußgeld in Höhe von 280 Euro, zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot.