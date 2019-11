Boostedt-Rickling : Mirco Hinz bleibt Vize der Amtsfeuerwehr

Der 35-jährige Ricklinger hatte keinen Gegenkandidaten. In der Jahresbilanz sind bisher weniger Einsätze verzeichnet.

von Gunda Meyer

24. November 2019, 20:00 Uhr

Die Amtsfeuerwehr Boostedt-Rickling hat ihren stellvertretenden Amtswehrführer gewählt. Mit 42 Stimmen der Wahlberechtigten bei der Mitgliederversammlung in der Gemeinde Daldorf wurde der Hauptbrandmeister Mirco Hinz einstimmig wiedergewählt.

Für weitere sechs Jahre

Der 35-jährige Ricklinger arbeitet als Logistikleiter in einem Industrieunternehmen. Er hatte den Posten in der Amtswehr bereits eine Legislatur von sechs Jahren inne. Einen Mitbewerber gab es nicht.

Amtswehrführer Tobias Rohweder schaute in seinem Bericht positiv auf das Jahr 2019:

Wir können auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Mit zehn Wehren und 400 aktiven Kameraden im Amt sind wir gut aufgestellt. Amtswehrführer Tobias Rohweder

Die größte Wehr kann zurzeit Rickling mit 62 Ehrenamtlichen vorweisen.

Bisher 150 Einsätze

Bis Mitte November mussten die Wehren im Amt 150 mal ausrücken. „Das ist ein leichter Rücklauf zum Vorjahr“, so Rohweder. Rückläufig war auch die Zahl Einsätze bei Bränden, schilderte er: „Der Sommer war nicht ganz so trocken wie im Vorjahr. Dafür hatte die Ricklinger Wehr mit neun Einsätzen bei Verkehrsunfällen auf der Bundesstraße 205 mehr zu tun als sonst.“

Am häufigsten rückten die Gemeindewehren für technische Hilfen aus: „Da ging es um die Beseitigung von Folgen der Frühjahrsstürme, zum Beispiel auch darum, vollgelaufene Keller auszupumpen.“ Ein großer Einsatz war der Brand in der Biogasanlage in Fehrenbötel am Mittwoch, bei der vier Wehren anrückten.