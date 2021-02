GNTM : Mira Folster kommt in Tutu und Nachthemd in die nächste Runde

Die 19-jährige Bordesholmerin nimmt bei der Heidi-Klum-Show „Germany’s next Topmodel“ die nächste Hürde mit Leichtigkeit.

Bordesholm/Berlin | Ein wenig spannend wurde es um Mira Folster aus Bordesholm in der dritten Folge der 16. Staffel von „Germany’s next Topmodel by Heidi Klum“ (GNTM), die am Donnerstag ausgestrahlt wurde. Die 19-Jährige gehörte zu den letzten drei Mädchen, die von Heidi Kl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.