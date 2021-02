Topmodel mit Heidi Klum : Mira Folster aus Bordesholm will bei GNTM die Laufstege erobern

Die Bordesholmerin ist am Donnerstag bei „Germany’s next Topmodel by Heidi Klum“ zu sehen. So war es im Casting.

Bordesholm | ‐ Wenn am Donnerstag die 16. Staffel von „Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“ startet, dann ist eine Bordesholmerin dabei. Die 19-jährige Mira Folster hat es geschafft, beim Casting unter die letzten 31 Mädchen zu kommen. Viel Aufregung vorm Casting...

