Holstenhallen in Neumünster : Ministerpräsident Daniel Günther eröffnet die Nordbau

Die feste Fehmarnbeltquerung stand bei der Messeeröffnung im Fokus. 850 Aussteller aus 14 Ländern zeigen ihre Neuheiten.

11. September 2019, 17:43 Uhr

Mit dem symbolischen Schlussstein in eine Mauer eröffnete Ministerpräsident Daniel Günther am Mittwoch in den Holstenhallen gemeinsam mit den Botschaftern Dänemarks und Finnlands sowie dem norwegischen Honorarkonsul die Nordbau.

Die skandinavischen Gäste waren aus passendem Anlass eingeladen worden: Im Mittelpunkt der Eröffnung stand die feste Fehmarnbeltquerung. „Der neue Tunnel ist für unsere Länder von größter wirtschaftlicher und auch gesellschaftlicher Bedeutung. Er wird die Zusammenarbeit in Nordeuropa weiter ausbauen“, sagte Günther.

Bauwirtschaft profitiere von Großprojekt

Die Bauwirtschaft werde maßgeblich von dem Großprojekt profitieren, so Günther. Auf der Baustelle würden etwa 3000 Menschen beschäftigt sein. Für Bernd Jorkisch, den Vorsitzenden des „HanseBelt Initiativkreises“, hat sich mit dem Projekt gar die „Hanse des 21. Jahrhunderts“ auf den Weg gemacht. Schleswig-Holstein genieße dabei eine „Lage-Gunst als Logistikdrehscheibe für den gesamten Ostseeraum“, so Jorkisch.

Die Kritik am Großprojekt bleibt: Vor der Holstenhalle trugen Aktivisten des Naturschutzbundes Nabu symbolisch die Ostsee zu Grabe.

Messeschwerpunkt Sportstätten

Neben der festen Beltquerung steht das Thema „Sportstätten der Zukunft“ mit einer Sonderschau im Blickpunkt der Messe. Das Land stellt allein in diesem Jahr Fördermittel von 18 Millionen Euro zur Verfügung.

Bau als Stabilitätsfaktor für die Wirtschaft

Die Stimmung in der Branche ist blendend. Georg Schareck vom Baugewerbeverband Schleswig-Holstein sieht den Bausektor von der allgemeinen Konjunkturentwicklung abgekoppelt. Die Auftragsbücher seien gut gefüllt, und das werde noch längere Zeit so bleiben. „Der Bau ist ein Stabilitätsfaktor für die Wirtschaft“, so Schareck.

Fachkräftemangel macht Sorgen

Zur Wachstumsbremse könnte sich der Fachkräftemangel erweisen. Auch hierbietet die Nordbau ein Forum. Heute werden bei der Nordjob Bau unter dem Motto „Faszination Bauberufe“ mehr als 1000 Schüler erwartet. Die Messe ist zudem Schauplatz des Leistungswettbewerbs der Maler und Lackierer. Auch die zentrale Freisprechungsfeier des Dachdeckerhandwerks findet traditionell auf der Nordbau statt.

Bis Sonntag, 15. September, werden etwa 60.000 Besucher zur größten Baufachmesse Nordeuropas erwartet.