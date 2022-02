Fußball-Oberliga Süd : „Mimosenhaft“: Das sind die Stimmen nach dem 1:4 des PSV Neumünster

Aluminiumpech und zu viel Gemecker prägen das Heimspiel auf Kunstrasen gegen den TSV Pansdorf.

Neumünster | Dass Fußballspiele häufig am seidenen Faden hängen, zeigte sich am Beispiel des Oberligaduells zwischen dem PSV Neumünster und dem TSV Pansdorf. Die Gäste triumphierten vor rund 140 Zuschauern außerhalb des eingezäunten Bereichs mit 4:1 (1:0) und vollführten einen großen Schritt in Richtung Meisterrunde, der am Sonnabend auch gut und gerne den „Polizis...

