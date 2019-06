Konzert : Milster singt Musicals in Neumünster

Die bekannte Diva Angelika Milster ist auf Deutschlandtournee und kommt ins Theater in der Stadthalle.

von Gabriele Vaquette

21. Juni 2019, 14:29 Uhr

Die „Grande Dame des Musicals“ geht auf Deutschlandtournee: Die Sängerin Angelika Milster präsentiert ihr neues Konzertprogramm „Milster singt Musical“ am Sonntag, 17. November, um 18 Uhr im Theater in der Stadthalle.

Der internationale Durchbruch gelang dem Star 1983 durch ihre umwerfende Songinterpretation „Erinnerung“ in der deutschsprachigen Erstaufführung des Andrew Lloyd Webber–Musicalwelterfolges „Cats“ in Wien, in der sie den Part der Grizabella spielte. Dieser Song macht sie zum Musicalstar Nummer Eins im deutschsprachigen Raum. Sie bekommt ihre erste eigene Fernsehshow („Mein Musicalhaus“) und wird mit der Goldenen Europa und einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Angelika Milster wird auch international zum Star, spielt die Rolle der Emma in der Europatournee von Andrew Lloyd Webber, gastiert mit der Kurt-Weill-Revue in Paris und Washington. Im Theater des Westens feiert sie Erfolge in der „UFA-Revue“, „Blue Jeans“, „Hello Dolly“ und „Gypsy“. Im Fernsehen avanciert sie zur gefragten Schauspielerin in Serien wie „Der Landarzt“, „Salto Kommunale“ oder „Körner & Köter“ sowie in Filmen wie „Der König von Duisberg“ mit Götz George.

Für ihre CD „Ich liebe Dich“ bekommt sie 1996 den Echo. Im Theater spielt sie in Hamburg in der deutschen Premieren-Inszenierung des Musicals „Mozart!“. 2002 erarbeitet sich Angelika Milster ein neues Repertoire von klassischen und geistlichen Liedern, das fester Bestandteil ihrer Auftritte wird. 2013 ist sie mit ihrer CD „Du hast mir Glück gebracht“ bei „Willkommen bei Carmen Nebel“ und dem „ZDF-Fernsehgarten“ zu Gast.

In ihrem neuen Programm präsentiert sie die größten Hits aus Musicals wie „Mamma Mia“, „Tarzan“, „Ich war noch niemals in New York“, „Der König der Löwen“ oder „Die Schöne und das Biest“. Karten kosten zwischen 35,95 und 47,95 Euro (plus Gebühr), es gibt sie im Courier-Kundencenter, Kuhberg 34, und allen bekannten Vorverkaufsstellen.