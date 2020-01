Die Top Ten der Vornamen : Mila und Elias machen in Neumünster das Rennen

Aber auch sechs kleine Gretas schafften es in die Hitliste der beliebtesten Vornamen Neumünsters. Viele Eltern kombinieren die Namen.

von Jens Bluhm

07. Januar 2020, 15:49 Uhr

Ticken Neumünsters junge Eltern anders als im Rest der Republik? Ja, möchte man meinen, zumindest wenn man einen Blick auf die aktuelle Hitliste der Vornamen wirft, die junge Mütter und Väter im vergangenen Jahr ihrem frischgebackenen Nachwuchs „verpassten“.

Werden die Top-Namen bundes- und landesweit zumeist von Emma und Ben angeführt, setzten Neumünsters junge Eltern die Akzente auch 2019 wieder etwas anders: Mila und Elias machten bei uns das Rennen.

13 kleine Milas trug das Standesamt Neumünster in den vergangenen zwölf Monaten als Erstnamen in die Stammbücher ein, neunmal wurde bei den Jungs Elias als erster Vorname gewählt. Auf Platz 2 schafften es bei den Mädchen Laura und Sophia mit je acht Nennungen.

Bundessiegerin Emma sicherte sich in Neumünster mit allein sieben Namensgebungen immerhin die Bronzemedaille.

Bei den Jungs gab es hinter Goldmedaillengewinner Elias 2019 ein ungewöhnlich großes Gedrängel auf dem Siegertreppchen: Gleich fünf Namen (Liam, Emil, Erik, Milan und Noah) teilten sich den zweiten, fünf Kandidaten den dritten Rang: Neben David, Felix, Jonas und Max ging die Bronzemedaille auch bei den Jungen an Bundessieger Ben. Auffällig: Sowohl Mila als auch Elias wurden von Neumünsters Eltern gern mit weiteren Vornamen kombiniert – was sich von aufmerksamen Lesern auch aus unseren wöchentlich veröffentlichten Babys der Woche herauslesen ließ!

Überhaupt ließen sich Neumünsters Eltern bei der Namensvergabe auch 2019 nicht lumpen: Gleich 390 Eltern – mehr als ein Drittel – ließen für ihren jüngsten Nachwuchs einen zweiten Namen, 33 einen dritten Namen eintragen. Ein Elternpaar wollte gar vier Vornamen für seinen Nachwuchs.

Den Aufsteiger des Jahres in der Namenshitliste dürften viele Eltern – wer hätte das gedacht – vor allem mit einer jungen Schwedin in Zusammenhang bringen, obwohl er Namensforschern zufolge eigentlich aus dem Persischen stammt und so viel wie „Kind des Lichts“ bedeutet: Sechs Neumünsteraner Elternpaare ließen sich vom Rummel um die schwedische Ökoaktivistin nicht abschrecken und gaben ihrer frischgeborenen Tochter den Namen Greta. Im bundesweiten Ranking der weiblichen Vornamen schaffte es Greta nur auf Platz 30.