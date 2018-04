Gericht : Miese Masche mit Senioren: Betrüger muss hinter Gitter

Das Schöffengericht ahndet miese Abzocke von gehbehinderten Senioren mit drei Jahren und vier Monaten Haft.

von Jens Bluhm

21. April 2018, 08:15 Uhr

Neumünster | Auf den Zuschauerbänken im Gerichtssaal löste das Urteil spürbare Erleichterung aus: Wegen gewerbsmäßigen Betrugs und Diebstahls hat das Schöffengericht an der Boostedter Straße am Freitag einen 52-jährigen Kieler zu drei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt.

Nach gut fünf Stunden Verhandlung sah es das Gericht als erwiesen an, dass sich der Mann in mindestens fünf Fällen mit einer miesen Maschen das Vertrauen seiner Opfer erschlichen hatte, um sie um Schmuck und Bares zu erleichtern. Als besonders „infam und niederträchtig“, so die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer, bewerteten die Richter, dass sich der einschlägig vorbestrafte Betrüger offenbar gezielt alte, gehbehinderte oder demente Opfer aussuchte.

Fast alle angeklagten Fälle liefen nach ähnlichem Muster ab: Der Mann klingelte an der Haustür seiner Opfer und gaukelte ihnen vor, Kinder hätten den im Hausflur oder vor der Tür abgestellten Rollator beschädigt. Dann bot er sich an, den Schaden zu reparieren und verschaffte sich als vermeintlicher „Retter in der Not“ Zugang zur Wohnung.

In einem Fall bat er die 85-jährige Mieterin um eine Zange. Als die Frau das Wohnzimmer dazu kurz verließ, steckte er rund 450 Euro Bargeld aus einer Geldkasssette und vier Goldringe im Wert von rund 400 Euro ein.

Zuvor hatte er bereits 116 Euro Reparaturkosten kassiert, nachdem er in einem geschauspielerten Telefongespräch „festgestellt“ hatte, dass das entsprechende Ersatzteil „leider nicht mehr unter Garantie“ falle.

Als überaus trick- und erfindungsreich erwies er sich auch gegenüber einem behinderten älteren Pärchen. Dem Ehepaar stellte er sich als neuer Nachbar vor, der sich leider ausgeschlossen habe. Um seine neuen Möbel bezahlen zu können, überredete der Betrüger das hilfsbereite Paar, ihm mit einem kurzfristigen Kredit auszuhelfen. Mit dem 80-jährigen Ehemann fuhr er zur Bank, um 450 Euro abzuheben.

Der Mann sei bekannt dafür, dass er sich gezielt hilfsbedürftige oder demente Personen als Opfer aussuche, die sich nach sozialen Kontakten sehnen, beschrieb eine Kripobeamtin den Betrüger.