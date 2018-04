Vortrag aus den Werken des Sohns : Meyerhoff-Lesung vor vollem Haus

Joachim Meyerhoffs Romane sind eine Mischung aus Fiktion und Autobiografie.

von Alexandra von Fragstein

22. April 2018, 11:00 Uhr

Neumünster | Es wurde eng am Donnerstagabend in der Buchhandlung Krauskopf. Etwa 70 Menschen strömten an diesem Abend in das kleine Geschäft, denn Susanne Meyerhoff, Mutter von Joachim Meyerhoff, las aus dem neuen Roman ihres Sohnes vor. Er trägt den Titel „Die Zweisamkeit der Einzelgänger“. Es ist der vierte und wahrscheinlich letzte Band des Zyklus „Alle Toten fliegen hoch“. Die Karten für die Veranstaltung waren bereits nach rekordverdächtigen eineinhalb Stunden verkauft.

Die Romane sind eine Mischung aus Fiktion und Autobiografie. Im Mittelpunkt steht Joachim Meyerhoff selbst. Diesmal steht alles im Zeichen der Liebe: Der noch erfolglose Jungschauspieler lernt seine erste große Liebe Hanna kennen. Aber da sind auch noch die Tänzerin Franka und eine junge Bäckerin. Diese gleichzeitigen Liebschaften erfordern das ganze logistische Können des Erzählers.

Susanne Meyerhoff trägt dieses teils pikante und intime Werk ihres Sohnes souverän vor. Sie nimmt sich Zeit. Jeder Satz wird sorgfältig betont, und in den Dialogen verleiht sie jedem Sprecher eine eigene Stimme. Das Publikum gerät ganz in ihren Bann und die komischen Episoden aus Joachims Kindheit sorgten für Erheiterung.

„Ich bin voller Bewunderung über das, was er macht“, sagt Susanne Meyerhoff. Für ihren Sohn seien diese Bücher eine Art Trauerarbeit. Die Geschichten offenbaren Joachim Meyerhoffs Blick auf seine Vergangenheit und die Menschen, die darin eine Rolle spielen. Seine Mutter habe mittlerweile kaum noch Probleme, darüber zu lesen.

„Der Abstand macht es lesbar“, so Susanne Meyerhoff. Sie habe alles bereits vor Veröffentlichung abgesegnet. Man dürfe dabei nicht vergessen, dass es ein Roman sei und keine Biografie. Nicht alles habe genauso stattgefunden. Zwischen Fiktion und Realität könne nicht klar getrennt werden, denn, „erfinden ist erinnern“, erläutert sie.

Inzwischen brauche ihr Sohn allerdings etwas Ruhe, um sich anderen Arbeiten zuwenden zu können. Damit erstickt sie die Hoffnung der Zuschauer auf einen fünften Band im Keim. Es sei Zeit für ein völlig neues Projekt.