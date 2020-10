Hochkarätige Konzerte : Meyer-Wind-Quartet und Roman Rofalski jazzen in Neumünster

Der Jazzclub hat zwei Events im Oktober und November geplant – trotz der Coronakrise.

von Gabriele Vaquette

16. Oktober 2020, 16:30 Uhr

Die Corona-Pandemie macht auch dem Jazz-Club Neumünster einen Strich durch die Rechnung. „Wir haben beschlossen, nur noch die Veranstaltungen zu machen, die relativ sicher und gefahrlos in dieser schwierigen Zeit zu realisieren sind“, sagt der Vorsitzende Ralf Johannsen ein wenig traurig. Zwei Konzerte sind trotzdem im Oktober und November möglich – aber das Weihnachtskonzert müsse ausfallen.

Im September sei es möglich gewesen, ein Konzert im Rahmen des Kunstfleckens in der Werkhalle erfolgreich zu veranstalten – auch wenn die Zahl der Plätze nicht reichte.

Weiter geht es mit Jazz am Donnerstag, 22. Oktober, um 20 Uhr im Theater in der Stadthalle mit dem Ulf-Meyer- und Martin-Wind-Quartet.

Eigentlich sollten Musiker und Publikum gemeinsam auf der Bühne sitzen – wie beim Format „Kinobühne“. „Doch dann wären niemals die notwendigen Abstände einzuhalten“, sagt Johannsen. Also findet das Konzert nun im Theatersaal in „klassischer Form“ statt – mit den entsprechenden Abständen.

Die gebürtigen Flensburger Musiker Ulf Meyer und Martin Wind bestreiten seit 30 Jahren Duokonzerte vorwiegend im norddeutschen Raum und haben bislang zehn Alben zusammen veröffentlicht. Ulf Meyer spielt als Gitarrist in unterschiedlichen Formationen und ist Komponist für Film- und Fernsehmusik. Martin Wind lebt seit 25 Jahren in New York, trat jahrelang bei Jazz-Baltica auf und gewann im Jahr 2000 den Kulturpreis des Landes Schleswig-Holstein.

Im Laufe der Jahre haben sich die beiden immer wieder Gäste eingeladen, wie zum Beispiel den legendären dänischen Schlagzeuger Alex Riel, mit dem sich eine kontinuierliche Zusammenarbeit ergab.

Riel wollte ursprünglich beim Konzert in Neumünster seinen 80-jährigen Geburtstag mit seinen musikalischen Weggefährten feiern. Aufgrund der aktuellen Coronalage an seinem Wohnsitz in Kopenhagen wäre es ihm jedoch nur mit aufwändigen Quarantäneauflagen möglich, seine Heimatstadt zu verlassen und wieder zurückzureisen. Für Alex Riel wird Heinz Lichius das Schlagzeug bedienen.

Komplettiert wird das Quartett durch den neuen Pianisten der WDR-Bigband, Billy Test, einem der Shootingstars der internationalen Jazzszene. Die Musik der Band ist groovebetont und geprägt durch Einflüsse aus Jazz, Blues, Folk und lateinamerikanischen Rhythmen.

Karten kosten 20, 22 und 24 Euro, es gibt sie im Kulturbüro, Tel. 942 3316.

Am Freitag, 27. November, wird es in der Bücherei in der Reihe der Piano-Solo-Konzerte einen Abend mit dem Pianisten Roman Rofalski geben – ein Konzert im Rahmen des 100-jährigen Bestehens der Musikbibliothek.

Rofalski studierte Klavier klassisch an der Hochschule für Musik in Hannover, konzentrierte sich anschließend auf den Jazz – und hat den Master im Jazz-Piano in New York absolviert.

Er tritt in der Stadtbücherei vor maximal 50 Zuschauern auf und entführt in die Welt der 1920-er-Jahre. Präsentieren wird er Werke des Komponisten Nikolai Kapustin, dessen Musik Einflüsse der Klassik und des Jazz’ vereint.

> Die Karten kosten 15 Euro. Es gibt sie in der Stadtbücherei, Tel. 9 42 37 03.