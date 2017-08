Kriminalität : Metalldiebe gehen immer dreister vor

vergrößern 1 von 2 Foto: Ziehm 1 von 2

Dreiste Metalldiebe machen auch vor kirchlichen Einrichtungen nicht Halt: Nachdem sie bereits im Juni Am Alten Kirchhof 2 die Blei-Verkleidung von einem Garagentor gestohlen hatten, schlugen sie jetzt ein Tor weiter zu. „Die Platten wurden mit brachialer Gewalt abgerissen“, sagte Sibylle Schwenk von der Schuldnerberatung.

„Wir haben Anzeige erstattet“, sagte Diakonie-Geschäftsführer Heinrich Deicke. Die Diakonie Altholstein ist mit der Schuldnerberatung, der ambulanten Pflege und den Ämterlotsen Mieter in dem Gebäude des Kirchenkreises. Der Diebstahl von Metall und Baumaterial hat sich für die Diakonie zu einem massiven Problem ausgewachsen, denn auch die Baustelle der Diakonie-Zentrale Am Alten Kirchhof 16 ist betroffen. Das Gebäude wird zurzeit mit Millionenaufwand energetisch saniert, und auch hier waren Diebe am Werk.

„Wir haben dort jetzt eine Videoüberwachung installiert, weil sich schon Baufirmen weigerten, Material anzuliefern. Den Klempnern wurden die Kupferrohre gestohlen“, sagte Heinrich Deicke. Im Gebäude selbst wurden Armaturen abgeschraubt. „Der ganze Keller stand unter Wasser. Das sind natürlich enorme Schäden“, sagte Heinrich Deicke. Dass noch vor Beginn der Sanierungsarbeiten am Gebäude die Regenfallrohre aus Kupfer gestohlen wurden, bezog Deicke in die Schadensbilanz gar nicht ein.

„Baustellen werden immer wieder mal heimgesucht. Das ist ein Thema im Handwerk“, wusste Carsten Bruhn, der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, zu berichten. Dabei trifft es meist Elektrofirmen oder den Bereich, Sanitär, Heizung, Klima. „Das gibt es überall, wo mit Metallen gearbeitet wird“, so Bruhn.

Bei der Polizeidirektion Neumünster ist zurzeit aber keine auffällige Häufung von Diebstählen auf Baustellen bekannt. „Wir können nur appellieren, bei auffälligen Beobachtungen die Polizei unter 110 anzurufen“, sagte Polizeisprecher Sönke Hinrichs.

von Rolf Ziehm

erstellt am 03.Aug.2017 | 08:00 Uhr