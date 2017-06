Polizeibericht : Messerstecherei vor der Kirche

vergrößern 1 von 2 Foto: dpa 1 von 2

Neumünster | Bei einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen ist am Montagabend ein 19-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, waren gegen 21.25 Uhr zwei Gruppen an der Bahnhofstraße in Höhe der katholischen Kirche St. Maria-St. Vicelin in Streit geraten.

Zwischen einer Dreiergruppe aus 15 bis 16 Jahre alten Jugendlichen und einem 19-Jährigen aus einer ungefähr zehn Personen großen Gruppe kam es zu einem Streit, der zunächst nur mit Worten ausgetragen wurde. Schnell ging die Szene allerdings in eine handfeste Schlägerei über. Mindestens ein Messer wurde plötzlich gezückt.

Ein 19-Jähriger aus der größeren Gruppe, der offenbar nur schlichten wollte, wurde durch einen Messerstich in den Oberkörper schwer verletzt. Er musste ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus eingeliefert werden und wurde stationär aufgenommen.

Die Polizei wurde gerufen und nahm die Fahndung auf. Einen 15-Jährigen nahmen die Beamten noch am selben Abend vorläufig fest. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei führten dann am Dienstag zur Festnahme eines weiteren 16-Jährigen aus der Dreiergruppe, bei dem es sich nach Einschätzung der Polizei um den Haupttäter handeln dürfte. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel beim Amtsgericht vorgeführt. Haftbefehl wurde allerdings nicht erlassen; er ist auf freiem Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

von Sonja Kröger

erstellt am 02.Jun.2017 | 08:06 Uhr