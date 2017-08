Bordesholm : Mensa erhält eine große Fensterfront

vergrößern 1 von 1 Foto: Bury 1 von 1

Bordesholm | Während Schüler und Lehrer ihre Ferien genießen, geht es auf dem Gelände der Hans-Brüggemann-Schule (HBS) am Langenheisch in Bordesholm rührig zu. Die Arbeiten für den Neubau der Mensa der Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe schreiten zügig voran, und zwei weitere Maßnahmen sollen ebenfalls zum Schuljahresbeginn fertig sein. „Die schuleigene Bücherei wird vergrößert, und wir bekommen einen Extraraum für ein Berufsinformationszentrum (Biz)“, erklärte Interims-Schulleiter Jan Thomsen.

Insgesamt sind Kosten von rund 350 000 Euro eingeplant, wobei 100 000 aus einem EU-Fördertopf zugeschossen werden.

„Die Schule kann sich von ihrer Ausstattung her wirklich sehen lassen und kann sich mit jedem anderen Schulstandort in Schleswig-Holstein messen“, stellte Manfred Christiansen, Vorsteher des Bordesholmer Schulverbands, fest. Der 110 Quadratmeter große Mensaanbau stellt nicht nur eine Erweiterung dar, in dem die Schüler speisen. „Sie dient zudem als Kommunikationszentrum, das mit einer Bühne und einer Projektionsfläche ausgestattet wird. Hier können Elternabende, Vorführungen und auch Veranstaltungen von Vereinen stattfinden“, schilderte Manfred Christiansen die Nutzungsmöglichkeiten. Der Eingang des Baus ist bereits durchgängig verglast, zudem soll ein großes Oberlicht für Helligkeit sorgen. Der Fußboden wird mit Linoleum in Holzoptik ausgelegt. Direkt an der Mensa entsteht ein neuer, 11 Quadratmeter großer Kiosk, der unabhängig von der Mensa geöffnet hat.

Die Bibliothek wird um 25 Quadratmeter vergrößert, indem der bisherige Gang, der zur Tür führt, dem Raum angeschlossen wird. „Die Bibliothek wird gut genutzt, und der Platzbedarf ist da“, erklärte Jan Thomsen.

Änderungen gibt es im Lageplan für das Biz. Ursprünglich sollte es im Eingangsbereich der ehemaligen Förderschule entstehen. „Aus Kostengründen haben wir uns davon jetzt abgewandt. Einen neuen Platz müssen wir noch finden“, erklärte Christiansen in der vergangenen Woche. Ein Klassenraum soll dafür aber nicht extra frei gehalten werden. „Der Raum wird sporadisch von der Arbeitsagentur zur Beratung der Schüler genutzt“, erklärte Jan Thomsen. Stolz fügte er hinzu: „Keiner unserer Schulabgänger stand jetzt bei der Verabschiedung mit leeren Händen da, jeder hatte einen Platz, der ihn beruflich weiterbringt.“

Bisher liegen für die gymnasiale Oberstufe der HBS 60 Anmeldungen vor, das sind mehr, als zur Aufrechterhaltung notwendig sind.