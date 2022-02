Fußball-Oberliga Süd : Meisterrunde wieder ein Thema: Marc Barck ebnet PSV Neumünster den Weg

Mit einem 4:0 beim VfB Lübeck II gelingt der Boy-Elf der zweite Zu-null-Sieg hintereinander.

Lübeck | Jetzt wird es richtig spannend. Der PSV Neumünster hat in der Fußball-Oberliga Süd nicht nur mit 4:0 (2:0) beim Tabellendritten VfB Lübeck II gewonnen, sondern sich selbst wieder in Position gebracht, was das Erreichen der Meisterrunde angeht. Da parallel Preußen Reinfeld den Oldenburger SV mit 4:3 bezwang, ist das Feld hinter den beiden Topteams SV To...

