Schöffengericht Neumünster : „Meiner Meinung nach ist er krank!“

Immer wenn er zu tief ins Glas schaute, soll ein 31-jähriger aus dem Umland gewalttätig geworden sein.

von Jens Bluhm

06. Januar 2020, 17:12 Uhr

Kann man den Zeugen Glauben schenken, die am Montag vor dem Schöffengericht Neumünster gegen einen 31-jährigen Mann aus dem Umland aussagten, dann hat der Angeklagte ein echtes Problem:

So unterschiedlich die Umstände unter denen sie dem jungen Mann in den vergangenen Monaten begegneten, auch gewesen sein mögen, in zwei Punkten waren ihre Beobachtungen doch stets dieselben: Stets war der Mann stark angetrunken und stets zeigte er sich (dann?) extrem streitsüchtig und gewältig – oft aus nichtigem Anlass. Ein Zeuge fasste das so zusammen: „Meiner Meinung nach ist er krank!“

Insgesamt elf solcher Vorfälle listete die Staatsanwältin am Montag auf, mit allem, was strafrechtlich dazugehört: Sachbeschädigung, Beleidigung Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

In einer Gaststätte seines Wohnortes war der 31-Jährige – bereits stark angetrunken – von der Wirtin gleich am Tresen abgefangen und des Hauses verwiesen worden. Statt das Feld zu räumen, soll der Mann die Frau lautstark beschimpft haben. Ein Stammgast der ihr beispringen wollte, bezog umgehend Prügel: „Er baute sich vor mir auf und drohte: Du bist tot!“, erinnerte sich der Zeuge. Als er den Mann nach kurzem Wortgefecht schließlich zur Tür begleitete, habe der ihn nach draußen gezogen und niedergeschlagen. Als sich der überrumpelte Helfer wieder aufrappelte, bekam er noch einen Kniestoß ins Gesicht.

Auch in den Nachbarorten fiel der Mann immer wieder unangenehm auf: In Norderstedt stürmte er in ein Fitnessstudio und verlangte Zigaretten. Weil die Frau hinterm Tresen damit nicht dienen konnte, prügelte er mit einem Hammer auf den Empfangstische ein. Nur weil ein Studiogast den Mann ablenkte, konnte die 54-jährige Frau dem 31-Jährigen den Hammer entwenden.

Nach dem Besuch eines Arbeitskollegen war der Angeklagte bei Norderstedt in den falschen Bus gestiegen. Offenbar aus Ärger darüber steckte er sich im Bus eine Zigarette an. Als sich ein Mitfahrer beschwerte, versetzte er ihm einen Backpfeife. Angeblich um die murrenden Fahrgäste auf Distanz zu halten („Ich hatte das Gefühl, die waren alle gegen mich!“), löste er den Nothammer aus der Halterung – wusste dann aber nichts damit anzufangen. Die Polizei beendete den Spuk: Wieder war der 31-Jährige volltrunken.

Mit den Vorhaltungen konfrontiert, berief sich der Angeklagte auf einen Filmriss: An die meisten Vorfälle könne er sich nicht entsinnen, sagte er, betonte aber, dass er mehreren Betroffenen vorsorglich Entschuldigungen angeboten habe. Der Prozess wird am Freitag fortgesetzt. Dann soll auch ein Gutachter zu Wort kommen.