Konstantin Wecker : „Meine Lieder sind oft klüger als ich“

Neumünster | Ein Konzert mit Konstantin Wecker ist keine einfache Sache. Das soll es auch gar nicht sein, schließlich tritt der Bayer inhaltlich, moralisch und musikalisch mit hohem Anspruch auf. Zudem fordert der Liedermacher sich und sein Publikum konditionell: Sein Auftritt vor knapp 400 Besuchern am Freitagabend im Saal der Stadthalle dauerte fast drei Stunden.

Mit Klassikern wie „Genug ist nicht genug“, „Wenn der Sommer nicht mehr weit ist“, „Sage nein“ oder auch „Wut und Zärtlichkeit“ ließ er die Stationen seiner nun bereits 50-jährigen Karriere Revue passieren und das Publikum mit Sicherheit auch in eigenen Erinnerungen schwelgen. In Textzeilen wie „Ich singe, weil ich ein Lied habe, nicht weil ihr dafür zahlt“ oder „Meine Lieder und Gedichte sind oft klüger als ich“ zeigte sich außerdem deutlich, was den Münchener charakterisiert.

Solo am Klavier sowie in Begleitung seines Pianisten Johannes Barnikel ließ Wecker die Zuschauer zudem an seinem Spaß am Spielen teilhaben. So kamen alte Stücke in neuen Arrangements daher. Ebenso erfüllten lateinamerikanische Rhythmen und swingende Jazzklänge den Saal. Das war spannend, interessant, zwischendurch mitreißend – aber dauerhaft eingängig wurde es zur Freude der begeisterten Zuhörer, die mehrfach in die Texte einstimmten, nie. Außerdem gewährte Konstantin Wecker seinen Anhängern mit amüsanten Anekdoten Einblicke in die Sturm- und Drangzeit seiner Jugend. Und in sympathisch-selbstironischem Ton sparte der „späte Vater“ auch seine persönlichen Erfahrungen und Verfehlungen der folgenden Jahrzehnte nicht aus. „Nun bin ich endlich 70 Jahre alt. Sie glauben gar nicht, was ich alles getan habe, um dies nicht zu erreichen“, schickte er diesen schmunzelnd voraus.

Allerdings fehlten auch die politischen Statements nicht, die der Friedensaktivist nach wie vor gerne poetisch verpackt. Seinen Intellekt ließ der Komponist und Dichter dabei mit Vokabeln wie „Medusen“, „Styx“ oder „Phagozyten“ sowie mit ein paar Versen auf Italienisch aufblitzen. „Dass Wecker sich selbst treu geblieben ist“, beeindruckte am Ende denn auch nicht nur den Tungendorfer Heinrich Wiedemann. Insgesamt hätte der Abend wohl für viele Besucher auch noch etwas länger andauern können.