Zirkus in Neumünster : „Meine Heimat ist die Manege“

Sobald Clown Henry das Zirkusrund betritt, sind Sorgen und Nöte verflogen.

von Christian Lipovsek

20. April 2018, 09:00 Uhr

Neumünster | Bereits sein Gesicht ist eine kleine Weltreise. Die Haare nach oben gesteckt erinnern an die Freiheitsstatue in New York, das geschwungene Make-Up ist der Kunst Venedigs nachempfunden und die rote Nase – die ist auf allen Kontinenten das Markenzeichen eines Clowns. Henry ist in dieser Saison der Spaßmacher im Zirkus Charles Knie.

Als der Venezuelaner vor 38 Jahren auf die Welt kommt, kann er quasi gar nichts Anderes werden. Sein Vater ist Clown, sein Großvater steht mit 87 Jahren noch immer in der Manege, schon Urgroßvater und Ur-Ur-Großvater haben die Leute zum Lachen gebracht. Ein Talent, das Henry erbt, in seinem ganz eigenen Stil. „Die Kinder lachen meist schon, wenn sie mich sehen. Ich will aber jeden abholen, auch die Erwachsenen, und das überall auf der Welt“, sagt der Charmeur, der alle seine Nummern komplett selbst gestaltet. Vom Kostüm bis hin zum letzten Musik-Pointe muss für den Perfektionisten alles stimmen.

Seit 20 Jahren schafft der „Prinz der Clowns“ es immer wieder, sein Publikum nur mit Mimik und Gestik in das Geschehen mit einzubeziehen und restlos zu begeistern. „Das wird angesichts der schlimmen Zeiten in der Welt zwar schwieriger, aber die Leute sollen im Zirkus alle Sorgen und Nöte vergessen. Dafür zahlen sie ja auch“, sagt er. So, wie er das Publikum aus dem Alltag entführt, ist für ihn jeder Auftritt wie eine Droge. „Wenn ich die Manege betrete, vergesse ich Schmerzen, Sorgen und Leid.“ Sein Erfolgsrezept: große Schuhe, Slapstick. Witze unter der Gürtellinie oder auf Kosten anderer kommen ihm nicht unter.

Schon mit vier Jahren steht Klein-Henry zudem auf dem Drahtseil. „Angst hatte ich nie. Das ist für mich wie Fernsehen oder Kaffeekochen“, sagt er. Klar, dass er auch dieses Talent zur Perfektion führte. Gestern auf dem Jugendspielplatz probte er schon mal auf dem noch nicht ganz fertigen Zelt.

Zuhause fühlt sich der 38-Jährige überall auf der Welt. Dutzende Länder hat er im Laufe seiner Karriere bereits besucht. „Meine Heimat ist die Manege“, sagt er.