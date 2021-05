Leichtathletik : Meike Haiduk krönt starken Auftakt der LG Neumünster

Die 17-Jährige qualifiziert sich für die deutschen Jugendmeisterschaften. Neuzugang Emily Scherf verbucht persönliche Bestleistungen.

20. Mai 2021, 17:34 Uhr

Der Saisonstart war viel versprechend. Die Geschwister Meike und Lukas Haiduk (LG Neumünster) nutzten die ersten Möglichkeiten, um sich aus dem Training heraus kleineren Wettkämpfen zu unterziehen. Während Meike Haiduk gleich mit vier persönlichen Bestleistungen aufzutrumpfen wusste, ging ihr Bruder nach einer kleineren Achillessehnenblessur etwas vorsichtiger zu Werke. Saisonziel ist eine Teilnahme an den deutschen Jugendmeisterschaften vom 30. Juli bis zum 1. August in Rostock.

Entsprechend zufrieden zeigte sich LGN-Coach Peter Malinowski. „Gerade für Meike war das ein Traumstart, Lukas sollte zunächst ein bisschen in Wettkampfstimmung kommen“, erzählte der Diplomtrainer und ausgebildete Diplom-Sportlehrer. Meike Haiduk, inzwischen 17 Jahre alt, startete beim Kaderwettkampf des Hamburger Leichtathletik-Verbandes. Im 100-m-Sprint steigerte sich die A-Jugendliche auf 12,93 Sekunden und verbesserte ihre Marke aus dem Mai 2019 um 34 Hundertstelsekunden. Im Hürdensprint ist die Strecke nun 20 Meter länger und umfasst ebenfalls 100 m, sodass die 14,27 Sek. als neue Bestleistung gelten. Dazu verbesserte sich Meike Haiduk im Weitsprung auf 5,55 Meter – 22 Zentimeter weiter als im März 2019. Beim Jump-Off in Bremen schaffte sie gleich 1,72 m im Hochsprung und legte einen Zentimeter zur bisherigen Bestmarke aus dem Mai 2019 drauf. In der Halle ist sie Anfang 2020 sogar schon einmal über 1,73 m geflogen. Beim 65. nationalen Sportfest des Hamburger SV auf der Jahnkampfbahn im Stadtpark bestätigte die junge Frau mit 5,50 m und dem Sieg im Weitsprung ihre gute Form. „Über Hürden und Hochsprung ist Meike jetzt schon für Rostock qualifiziert“, frohlockte Malinowski.

Trotz der gereizten Achillessehne im rechten Schwungbein lieferte sich Bruder Lukas in der Hansestadt mit Yannis Günther (LG Lüneburg) einen Kopf-an-Kopf-Wettkampf im Hochsprung der U 20. Beide meisterten bei immer schlechter werdenden Wettkampfbedingungen die 1,91 m jeweils im dritten Versuch, nachdem zuvor alle Höhen beim Auftakt gelungen waren. Damit landeten beide auf Rang 1. Zwei Tage nach dem 19. Geburtstag war das ein schönes Geschenk für Lukas Haiduk. Kurz darauf sahen sich die Athleten ebenfalls in Hamburg wieder. Während sich der LGN-Stratege auf 1,96 m steigerte, blieb Günther mit 1,88 m deutlich drunter. „Ich denke, wir sind zurzeit auf einem guten Weg“, resümierte Malinowski. Nächster Wettkampf ist nun am 12. Juni das internationale Sparkassenmeeting in Osterode, bei dem beide im Hochsprung starten werden.

Den Saisonstart verzeichnete aus dem LGN-Lager nicht nur „Familie Haiduk“, sondern es waren auch zwei jüngere Athletinnen mit von der Partie. Die zur Altersklasse W 14 zählende Fiona Schulz setzte sich in Bremen im Hochsprung in Szene. Mit übersprungenen 1,52 m verfehlte sie ihre persönliche Bestleistung nur um einen Zentimeter. „Technisch sah das schon gut aus, Probleme hatte Fiona nur mit dem Anlauf“, analysierte Trainer Carsten Ausborn, der ohne Druck an die Weser gefahren war: „Wir wollten erst einmal nur wissen, wo Fiona leistungsmäßig steht.“ Beide ließen noch 1,56 m auflegen, diese Höhe riss Schulz knapp. Gleiches passierte ihr in Hamburg. „Eigentlich war sie schon rüber, ehe ihr die Hacken dann doch noch einen Strich durch die Rechnung machten. Das war wirklich ganz, ganz knapp“, ärgerte sich Ausborn ein wenig. Kleiner Trost: Mit 4,58 m gelang Schulz eine neue persönliche Bestleistung im Weitsprung. Erstmals wagte sie sich auch an den 100-m-Lauf heran (14,28 Sek.).

Ihr Debüt im LGN-Dress indes gab Neuzugang Emily Scherf (W 14/vormals SV Friedrichsgabe). Die Siebenkampfspezialistin trat in zwei Disziplinen an und verbuchte gleich zwei Bestleistungen: im Kugelstoßen mit 12,25 m („eine enorme Leistung“ – O-Ton Ausborn) und im Diskuswurf mit 29,52 m. „Wir sind mit unseren ersten Auftritten total zufrieden“, resümierte Ausborn.

Die nächsten Starts sind am Pfingstwochenende in Kiel beziehungsweise Bredstedt. In Nordfriesland wird dann auch wieder das jüngste LGN-Talent, Lotte Schulze (U 10), ins Geschehen eingreifen.