Hot-Spots im Ort : Mehr W-Lan für Boostedt

Auch einen Hundeauslauf soll die Gemeinde bekommen. Eine Fläche wird noch gesucht.

29. Oktober 2019, 17:19 Uhr

Boostedt will sein W-Lan-Netz ausbauen. Dafür sprach sich der Wege-, Werk- und Umweltausschuss während seiner Sitzung einstimmig aus. Die Gemeinde möchte eine Förderung über 15 000 Euro von der Europäischen Union nutzen. Flächendeckendes freies Internet wird es aus Kostengründen aber nicht geben.

Über verschiedene Hot-Spots im Ort soll der Zugang ins Internet kostenfrei ermöglicht werden. Dafür werden die bereits vorhandenen, mit schnellem Internet versehenen Zugänge an Gemeindeeinrichtungen bearbeitet, so dass sie auch für die Öffentlichkeit nutzbar sind. Die Standorte sind noch nicht geklärt, beteiligt werden voraussichtlich Bereiche um die Verwaltung, die beiden Kitas, die Sporthalle, den Bauhof und das Wasserwerk. Die Reichweite pro Hot-Spot liegt je nach Gebäudebebauung etwa zwischen 50 und 100 Metern. Vom Fördergeld werden die elektrischen und technischen Einrichtungen finanziert. Um die Förderung zu bekommen, müssen die Hot-Spots bis März 2021 eingerichtet worden sein.

Einstimmig sprach sich der Ausschuss für eine öffentliche Hundeauslauf-Fläche in Boostedt aus. Der Beschluss basierte auf einem Antrag der Unabhängigen Wähler Boostedts (UWB). Eine Anfrage nach möglichen Flächen vor drei Jahren wurde damals negativ beantwortet, nun will sich die UWB zunächst erneut um Flächen bemühen.

Das Gelände um die Glascontainer am Bauhof soll befestigt werden. Abgelehnt wurde der UWB-Antrag auf Befestigung durch Rasengittersteine mit Kosten von rund 18.000 Euro. Beschlossen wurde, den unebenen Boden mit einer wassergebundenen Decke zu versehen. Der Boden hat Schlaglöcher und ist matschig bei Regen.



Heideweg ist oft überflutet





Die Verwaltung wurde beauftragt, Varianten zu prüfen, wie die Überflutung des Heidewegs aufgehoben werden kann. Ein Anwohner hatte einen Antrag auf Ausbau eingereicht, mit der Begründung, Regenwasser fließe von der Straße auf Grundstücke und in Keller. „Das ist ein Problem, denn es gibt keinen Regenwasserkanal dort, nur zwei Sickerschächte, und die sind in kurzer Zeit voll“, erklärte Niels Thomsen vom Bauamt.Ein Anwohner sagte bei der Sitzung: „Ich wohne 67 Jahre im Heideweg, und das Wasser läuft unbegrenzt aufs Grundstück, da kommen wir nicht gegenan.“ Nils Thomsen schätzte den Ausbau auf Kosten im hohen sechsstelligen Bereich. Anwohner müssen die Kosten nicht mitfinanzieren.

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde bekommt vom Land ein Löschfahrzeug für den Katastrophenschutz voll finanziert. Die Voraussetzung ist die Mitwirkung an entsprechend ausgewiesenen Einsätzen sowie ein Stellplatz. „Der ist am neuen Standort an der Panzerstraße gegeben. Wir können das Fahrzeug uneingeschränkt nutzen“, freute sich Wehrführer Thomas Storm. Den Wert des Fahrzeugs schätzte er auf etwa 350.000 Euro. Das Löschfahrzeug bleibt Eigentum des Landes.