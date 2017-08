Neue Tourismusoffensive : Mehr Skandinavier sollen nach Neumünster kommen

vergrößern 1 von 2 Foto: Lipovsek 1 von 2

Neumünster | Dänen und Schweden sollen öfter als bisher in Neumünster einen (möglichst langen) Stopp einlegen und hier auch ihr Geld lassen. Um das zu erreichen, beteiligt sich die Stadt nun mit 7000 Euro an dem noch bis 2019 laufenden Projekt „Welcome to Metropolregion Hamburg“. Es soll die Servicequalität steigern und Hotels und Gaststätten enger mit Kultur- und Freizeitangeboten vernetzen. Kern ist dabei die kostenfreie Internetplattform „Logbuch International“.

Dort können sich angemeldete Nutzer über die Gewohn- und Eigenheiten ausländischer Gäste informieren. Über 800 Phrasen in verschiedenen Sprachen sind hinterlegt. Gedacht ist das Angebot nicht nur für die Tourismusbranche, sondern auch für Einzelhändler und Transportunternehmen. „Dänen nutzen zum Beispiel grundsätzlich ihre Kreditkarte und gehen davon aus, dass man damit auch überall bezahlen kann. Sie freuen sich zudem, wenn etwa Aushänge von Restaurants auch in Dänisch vorhanden sind“, nennt Projektleiterin Verena von der Hagen Beispiele.

Ins Programm integriert werden sollen auch die seit 2001 angebotenen, aber bisher eher mau genutzten Stadtführungen in Dänisch und Englisch. Auch die Stadtführung auf Schwedisch, die es seit 2015 gibt, ist noch kein „Renner“. Bei Anmeldung über die Tourist-Information stehen sieben Stadtführer zur Verfügung, zwei von ihnen sprechen jeweils Dänisch bzw. Schwedisch, einer Englisch.

Der Tourismusbeauftragte der Stadt, Arne Lewandowski, geht davon aus, dass die seit Jahren steigenden Zahlen der ausländischen Gäste weiter anziehen. „Auf dieses Wachstum gilt es sich vorzubereiten“, sagt er. 2016 gab es 30 154 Übernachtungen in Unterkünften mit mehr als neun Betten in der Stadt. Im Durchschnitt blieben die Touristen 2,2 Tage. Acht Prozent von ihnen waren Dänen, zwischen 1,1 und 1,6 Prozent kamen aus den anderen skandinavischen Ländern.

von Christian Lipovsek

erstellt am 23.Aug.2017 | 08:00 Uhr