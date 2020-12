Finanzausschuss : Mehr Personal fürs Gesundheitsamt Neumünster

Der „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ beschert der Stadt im kommenden Jahr 168.000 Euro für Personal.

von Hannes Harding

03. Dezember 2020, 17:35 Uhr

Aus dem „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“, den Land und Bund geschlossen haben, fließen im kommenden Jahr 168.000 Euro für eine Personalaufstockung im Gesundheitsamt nach Neumünster. Dieser jährliche Betrag soll auch in den Folgejahren gezahlt werden.

Das Geld für 2021 soll genutzt werden, um rechnerisch insgesamt 1,95 Planstellen zu schaffen. Tatsächlich sollen zwei Facharztstellen und eine Verwaltungsstelle aufgestockt sowie eine Hygienekontrolleursstelle neu geschaffen werden.

Nach Beendigung der aktuellen Corona-Pandemie, in der alle Kräfte gebündelt vor allem in die Kontaktnachverfolgung eingebunden sind, und der Wiederaufnahme des Regelbetriebes des Fachdienstes Gesundheit soll der Stellenbedarf erneut untersucht werden, kündigt die Verwaltung an.

Damit die Mittel ausgeschöpft werden können, ist die Neueinstellung beziehungsweise Aufstockung von Personal bereits zum 1. Januar 2021 erforderlich. Das heißt: Ein Beschluss muss in der nächsten Ratsversammlung erfolgen. Am Mittwoch passierte die Vorlage der Verwaltung bereits den Finanzausschuss mit nur einer Enthaltung. Eine gute Nachricht hatte Behördenleiterin Dr. Alexandra Barth für die Ausschussmitglieder. Sollte das Volumen der Zuschüsse aus dem Pakt – wie es die Verwaltung vermutet – künftig steigen, wäre es auch möglich, bereits in den vergangenen Monaten geschaffene Stellen teilweise aus diesem Topf zu finanzieren.