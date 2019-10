Vorlage für diem Politik : Mehr Geld für Neumünsters Museum Tuch +Technik

Die Stadt will eine zusätzliche Verwaltungsstelle finanzieren, um Kapazitäten für die inhaltliche Arbeit freizusetzen.

von Hannes Harding

21. Oktober 2019, 14:21 Uhr

Das Museum Tuch + Technik soll von der Stadt mehr Geld erhalten. Denn die finanzielle Lage ist angespannt. Durch eigene Einnahmen ist der Etat nicht zu decken, und die Zuschüsse der Stadt sind seit Jahren kaum verändert. Auch soll sich das Museum inhaltlich weiterentwickeln. Dafür ist es notwendig, die Leitung personell zu entlasten. Deshalb schlägt die Verwaltung vor, den Zuschuss für die Stiftung Museum, Kunst und Kultur der Stadt Neumünster zu erhöhen.

Zurzeit bekommt die für das Museum zuständige Stiftung von der Stadt jährlich knapp 384.000 Euro als Betriebskostenzuschuss. Der entsprechende Vertrag zwischen Stadt und Stiftung läuft in diesem Jahr aus und soll zu neuen Konditionen verlängert werden. Entsprechende Verhandlungen sind bereits geführt worden und in einen Vertragsentwurf eingeflossen.

Darin ist für 2020 eine einmalige Erhöhung des städtischen Zuschusses um zehn Prozent und die Gewährung zusätzlicher Mittel für eine Verwaltungsstelle in Vollzeit vorgesehen. Für das Stadtsäckel würde das im Jahr 2020 Mehrkosten in Höhe von rund 87.500 Euro bedeuten.

„Im Jahr 2010 ist unser Betriebskostenzuschuss gekürzt worden, daran haben wir noch immer zu knapsen, das hat unsere Reserven aufgefressen“, sagt Museums-Direktorin Astrid Frevert. Die geplante Aufstockung wolle man nutzen, um die Qualität des Museums zu sichern und weiterzuentwickeln, betont sie. Zurzeit liefen die Sammlungsbetreuung und die Forschung nur auf Sparflamme.

Es ist aber der Wunsch der Stadt, dass in den nächsten zehn bis 15 Jahren die Dauerausstellung überarbeitet wird. Themen wie Digitalisierung, Partizipation, Inklusion und Vernetzung mit anderen Museen könnten nur mit zusätzlichen Ressourcen aufgenommen beziehungsweise weiter vertieft werden, so Frevert. „Wenn ich unterwegs bin, ruht die Verwaltungsarbeit im Museum“, sagt sie. „Ich bin ja meine eigene Sekretärin.“ Durch die Einstellung einer Verwaltungskraft könnte die inhaltliche Arbeit gestärkt werden. „Dann können wir uns als Museum viel stärker in die gesellschaftliche Diskussion einbringen.“

Das Tuch + Technik wurde am 13. Oktober 2007 in dem eigens errichteten Gebäude am Kleinflecken eröffnet. Beschlossen worden war das im Jahr 2000 vom Rat. 2002 war das alte Textilmuseum geschlossen worden. 2004 wurde von der Stadt Neumünster und dem Förderverein neues Textilmuseum die Stiftung Museum, Kunst und Kultur der Stadt Neumünster als Träger des Museums gegründet.

Die Besucherzahlen lagen 2018 bei 16.000, ein Drittel der Gäste kam aus Neumünster. Die Einkünfte aus Eintritt, Führungen, Vermietungen und dem Verkauf im Shop sowie Einnahmen durch Spenden und Sponsoring blieben zuletzt oft hinter den geplanten Erlösen zurück, so dass immer wieder auf eine Rücklage aus der Gründungszeit – damals rund 100.000 Euro – zurückgegriffen werden musste. „Eine weitere Auflösung von Gewinnrücklagen würde auf Sicht die Liquidität der Stiftung gefährden“, heißt es von der Verwaltung.

> Finanz- und Kulturausschuss tagen am 23. bzw. 24. Oktober. Entschieden wird am 5. November im Rat.