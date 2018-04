Neumünster : Mehr Anmeldungen für die fünften Klassen

Schulrat Jan Stargardt stellt die Anmeldezahlen vor.

von Gunda Meyer

02. April 2018, 09:15 Uhr

Neumünster | Mehr Schüler als im Vorjahr, mehr Anmeldungen an Gymnasien und konstante Zahlen bei den Gemeinschaftsschulen: So sieht die Anmeldebilanz für das kommende Schuljahr an den weiterführenden Schulen in der Stadt aus.

870 Schüler wechselten 2017 auf eine weiterführende Schule, in diesem Jahr sind es 943. Die Anmeldezahlen an den vier Gymnasien haben sich zum Vorjahr von 395 auf 475 erhöht. „Das resultiert im Wesentlichen aus der steigenden Zahl der insgesamt anzumeldenden Schüler“, sagt Schulrat Jan Stargardt. Weil das Bildungsministerium die von der Stadt als Schulträger beantragte Kapazitätsbegrenzung an Gymnasien abgelehnt hatte, mussten alle Anmeldungen aufgenommen werden (Der Courier berichtete). Besonders die Alexander-von-Humboldt-Schule (159 neue Schüler) und die Klaus-Groth-Schule (138) haben dadurch steigende Anmeldezahlen. Die Holstenschule (88 Aufnahmen) und die Immanuel-Kant-Schule (90) können ihre Kapazitäten von jeweils 116 Plätzen hingegen nicht ausschöpfen.

Die Gesamtzahl der Anmeldungen an den sechs Gemeinschaftsschulen hat sich hingegen mit 468 nur unwesentlich verändert – im letzten Schuljahr waren es 479. „Innerhalb dieser Schulart ist es aber zu Verschiebungen gekommen“, so der Schulrat. Die Grund- und Gemeinschaftsschule in Einfeld war so stark nachgefragt, dass sie erstmals Schüler ablehnen musste. Hier standen 68 Plätze 71 Anmeldungen gegenüber. An der Wilhelm-Tanck-Schule steigen die Schülerzahlen zwar im Vergleich zum Vorjahr, aber die Kapazität von 68 wird mit 55 Schülern nicht ausgeschöpft. Gleiches gilt für die Hans-Böckler-Schule, an der 61 Aufnahmen auf 68 Schulplätze kommen. Mit 45 Schülern hat dieses Jahr die Freiherr-vom-Stein-Schule die kleinste Anmeldezahl. 94 Plätze hätte sie vergeben können.

Stark nachgefragt waren wie in den Vorjahren die Gemeinschaftsschulen mit eigener Oberstufe Brachenfeld (166 Anmeldungen auf 141 Plätze) und Faldera (128 Anmeldungen, 98 Plätze). „Wir konnten nicht alle Anmeldungen berücksichtigen“, so Stargardt. An diesen Schulen liegt der Anteil an auswärtigen Schülern mit jeweils knapp über 20 Prozent am höchsten.