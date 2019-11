Neumünster : Mathematik bis in die Nacht

70 Schüler der Holstenschule nahmen am landesweiten Aktionstag teil.

24. November 2019, 16:43 Uhr

Qualmende Köpfe gab es am Freitagabend in der Holstenschule. 70 Schülerinnen und Schüler nahmen an der landesweiten „Langen Nacht der Mathematik“ teil und rechneten, was das Zeug hält. Bis 23 Uhr hatten sie Zeit, so viele Aufgaben wie möglich zu lösen.

„Die Mathe-Nacht ist eine schöne Veranstaltung, weil sie einen ganz anderen Zugang zur Mathematik bietet“, fand Mathelehrerin Kristina Kosog. Es meldeten sich Schüler von der fünften bis zur neunten Klasse an.

In kleinen Gruppen bearbeiteten sie pro Runde zehn Aufgaben. Dabei mussten sie durchaus kreativ werden. Die Fünftklässler mussten beispielsweise herausfinden, in wie vielen verschiedenen Farbkombinationen baugleiche Kugelschreiber zusammengebaut werden können. Spitze, Schaft, Clip und Druckknopf sind in den Farben Rot, Grün, Blau, Gelb und durchsichtig vorhanden. Einfarbige sowie bunte Kugelschreiber sind möglich.

Die Verwendung von Hilfsmitteln und das Diskutieren der verschiedenen Lösungsansätze ist dabei ausdrücklich gewünscht. Die Schülerinnen Levke Krüger, Annabelle Ludwig und Karolina Fehrmann diskutierten lebhaft untereinander. „Wir versuchen herauszufinden, wie viele Stücke wir abschneiden können, wenn wir es achtmal umwickeln“, erzählte Levke Krüger während sie eine Schnur aufwickelte.

„Die Kinder sind gefordert, um die Ecke zu denken“, sagte Kristina Kosog. Sie hofft, dass sie mindestens in die zweite Runde kommen. Die dritte Runde, in der die Schüler die Lösungen alleine erarbeiten müssen, haben sie bisher noch nicht erreicht. „Aber wir arbeiten auch nur bis 23 Uhr“, erklärte Kosog. Die Lösungen können allerdings bis acht Uhr morgens auf der Website der Mathe-Nacht eingegeben werden. Wer will, kann also weiterrechnen.

Dieses Jahr haben 19.402 Schüler an 382 Schulen an der „Langen Nacht“ teilgenommen.